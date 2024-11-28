В Челябинске временно отменят популярный маршрут трамвая

В Челябинске 30 ноября на несколько часов отменят маршрут трамвая №12. По данным ЧелябГЭТ, это необходимо для обслуживания токоприемников.
«В субботу, 30 октября, несколько часов не будет ходить 12 трамвай. С 10 до 13 часов ЧелябГЭТ проведет обслуживание токоприемников», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
В организации подчеркнули, что обслуживание токоприемников необходимо для избежания повреждения контактной сети и полной остановки движения. Ранее в ЧелябГЭТ сообщали, что на узле «Детский парк» стартует второй этап капремонта трамвайных путей, работы начались накануне вечером, 28 ноября в 22:00. Движение автотранспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского будет ограничено до окончания работ.
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