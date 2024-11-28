28 ноября 2024

В Челябинске временно отменят популярный маршрут трамвая

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Презентация музыкального трамвая и джаз-ансамбль "Уральский диксиленд". Челябинск, трамвайное депо №1, челябинские трамваи
Специалисты проведут обслуживание токоприемников Фото:

В Челябинске 30 ноября на несколько часов отменят маршрут трамвая №12. По данным ЧелябГЭТ, это необходимо для обслуживания токоприемников.

«В субботу, 30 октября, несколько часов не будет ходить 12 трамвай. С 10 до 13 часов ЧелябГЭТ проведет обслуживание токоприемников», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

В организации подчеркнули, что обслуживание токоприемников необходимо для избежания повреждения контактной сети и полной остановки движения. Ранее в ЧелябГЭТ сообщали, что на узле «Детский парк» стартует второй этап капремонта трамвайных путей, работы начались накануне вечером, 28 ноября в 22:00. Движение автотранспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского будет ограничено до окончания работ.

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В Челябинске 30 ноября на несколько часов отменят маршрут трамвая №12. По данным ЧелябГЭТ, это необходимо для обслуживания токоприемников. «В субботу, 30 октября, несколько часов не будет ходить 12 трамвай. С 10 до 13 часов ЧелябГЭТ проведет обслуживание токоприемников», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». В организации подчеркнули, что обслуживание токоприемников необходимо для избежания повреждения контактной сети и полной остановки движения. Ранее в ЧелябГЭТ сообщали, что на узле «Детский парк» стартует второй этап капремонта трамвайных путей, работы начались накануне вечером, 28 ноября в 22:00. Движение автотранспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского будет ограничено до окончания работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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