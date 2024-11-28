28 ноября 2024

Челябинская модель Шейк показала свой отдых в бане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В одной подборке Шейк оказалось 18 фотографий
В одной подборке Шейк оказалось 18 фотографий Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, поделилась пикантными снимками из бани в купальнике. В подборке также оказались фотографии собаки, фламинго и кадры с пляжа. Также в своей соцсети Шейк опубликовала свою дочь.

«The giving of», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Надпись Шейк дополнила эмодзи красного сердца.

На одном из снимков в подборке Ирина Шейк позирует, лежа на столе для парения в бане. Лицо на кадре она закрыла банным веником. Эту же фотографию модель разместила в временную историю в своем профиле в социальной сети. Подпись к изображению была выполнена на латинице с словом «bania» и дополнена серией эмодзи в форме сердец. Еще один кадр в купальнике был сделан в душевой комнате.

Ранее Ирина Шейк публично поздравила свою маму с Днем Матери. В соцсети она опубликовала архивное фото из своего детства. Поздравление модель написала коротко и на латинице, добавив эмодзи зеленого сердца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, поделилась пикантными снимками из бани в купальнике. В подборке также оказались фотографии собаки, фламинго и кадры с пляжа. Также в своей соцсети Шейк опубликовала свою дочь. «The giving of», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Надпись Шейк дополнила эмодзи красного сердца. На одном из снимков в подборке Ирина Шейк позирует, лежа на столе для парения в бане. Лицо на кадре она закрыла банным веником. Эту же фотографию модель разместила в временную историю в своем профиле в социальной сети. Подпись к изображению была выполнена на латинице с словом «bania» и дополнена серией эмодзи в форме сердец. Еще один кадр в купальнике был сделан в душевой комнате. Ранее Ирина Шейк публично поздравила свою маму с Днем Матери. В соцсети она опубликовала архивное фото из своего детства. Поздравление модель написала коротко и на латинице, добавив эмодзи зеленого сердца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...