Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, поделилась пикантными снимками из бани в купальнике. В подборке также оказались фотографии собаки, фламинго и кадры с пляжа. Также в своей соцсети Шейк опубликовала свою дочь.
«The giving of», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Надпись Шейк дополнила эмодзи красного сердца.
На одном из снимков в подборке Ирина Шейк позирует, лежа на столе для парения в бане. Лицо на кадре она закрыла банным веником. Эту же фотографию модель разместила в временную историю в своем профиле в социальной сети. Подпись к изображению была выполнена на латинице с словом «bania» и дополнена серией эмодзи в форме сердец. Еще один кадр в купальнике был сделан в душевой комнате.
Ранее Ирина Шейк публично поздравила свою маму с Днем Матери. В соцсети она опубликовала архивное фото из своего детства. Поздравление модель написала коротко и на латинице, добавив эмодзи зеленого сердца.
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