Кому нужно пить витамин D зимой и как подобрать дозу: отвечает эндокринолог

Препараты и добавки с витамином D рекомендуют буквально все. Принимать их советуют врачи, сотрудники аптек и даже блогеры. Корреспонденты URA.RU поговорили с врачом-эндокринологом и узнали, кому действительно нужно пить витамин D и как подобрать подходящую дозу.
Чем грозит дефицит витамина D
По словам пермского диетолога, эндокринолога, Яны Королевой, витамин D — это важное биологически активное вещество. В условиях его дефицита организм не может оптимально работать. Именно витамин D способствует усвоению кальция. Те, кому не хватает этого витамина, имеют повышенный риск переломов и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, витамин D участвует в холестериновом обмене. Недостаток витамина может негативно сказаться на этом процессе.
Как выявить недостаток витамина D
Яна Королева говорит, что лучший способ понять, хватает ли организму витамина D — определить его уровень в крови. Сдать такой анализ сейчас можно практически в любой лаборатории, результат обычно готов уже в течение суток.
Норма витамина D
Для проведения анализа на уровень витамина D, медики берут кровь из вены пациента. Исследование проводят натощак — завтракать перед ним нельзя. Обычно результат известен на второй день после проведения исследования. Нормальным считается показатель от 30 нанограммов на миллилитр. Если результат ниже, имеет место дефицит.
Как часто встречается дефицит витамина D
— Дефицит витамина D есть у большинства россиян, это очень распространенная проблема. Я диагностирую его у большинства своих пациентов, — говорит Яна Королева.
Все дело в том, что получить достаточное количества витамина совсем непросто. Он синтезируется в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей, но большую часть российских регионов, включая Урал, нельзя назвать солнечными. Жители таких районов испытывают витамин D даже в летние месяцы.
Другой способ получения витамина D — с продуктами питания. Это вещество содержится в пище, богатой жирами, например, в сливочном масле. Но концентрация витамина D в еде не столь велика. Чтобы покрыть суточную потребность в нем при помощи сливочного масла, пришлось бы съесть около восьми пачек, что трудновыполнимо.
Кому и зачем нужно принимать витамин D
Показанием для приема витамина D является его подтвержденный дефицит. Его прием может улучшить состояние людей с проблемами в репродуктивной сфере, заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом и жировым гепатозом печени (неалкогольной жировой болезнью).
Также витамин D будет полезен пациентам с лишним весом и ожирением. Яна Королева говорит, что, по статистике, у них дефицит этого вещества выявляют чаще, чем у людей с нормальным индексом массы тела.
Сколько витамина D пить и как подобрать лучший препарат
Самостоятельно назначать себе витамин D эндокринолог не советует. При приеме избыточных доз этот витамин может накапливаться в организме, что чревато передозировкой и негативными последствиями.
— Дозу витамина D на основе результатов анализа крови назначает врач. Делать это самому не нужно, — предупреждает Яна Королева. — Конкретный препарат для пациента тоже должен подобрать специалист.
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