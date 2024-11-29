По информации Службы внешней разведки России (СВР), страны НАТО планируют заморозить украинский конфликт для восстановления боеспособности ВСУ. В условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения западные страны ищут альтернативные пути решения ситуации.
«... в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные СВР. НАТО начала создание на Украине обучающих центров, которые предназначены для подготовки не менее одного миллиона мобилизованных украинских граждан. Также проводится интенсивная работа с ведущими западными оборонными предприятиями по отправке на Украину специалистов и техники.
В действиях НАТО прослеживается стремление к оккупации территории Украины под видом развертывания «миротворческого контингента». Планы предусматривают разделение Украины на зоны влияния между Великобританией, Германией, Польшей и Румынией с введением на территорию страны около 100 тысяч «миротворцев».
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