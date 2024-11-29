СВР: НАТО хочет заморозить конфликт на Украине для дальнейшего реванша

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НАТО желает заморозить украинский конфликт
НАТО желает заморозить украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По информации Службы внешней разведки России (СВР), страны НАТО планируют заморозить украинский конфликт для восстановления боеспособности ВСУ. В условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения западные страны ищут альтернативные пути решения ситуации.

«... в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные СВР. НАТО начала создание на Украине обучающих центров, которые предназначены для подготовки не менее одного миллиона мобилизованных украинских граждан. Также проводится интенсивная работа с ведущими западными оборонными предприятиями по отправке на Украину специалистов и техники.

В действиях НАТО прослеживается стремление к оккупации территории Украины под видом развертывания «миротворческого контингента». Планы предусматривают разделение Украины на зоны влияния между Великобританией, Германией, Польшей и Румынией с введением на территорию страны около 100 тысяч «миротворцев».

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По информации Службы внешней разведки России (СВР), страны НАТО планируют заморозить украинский конфликт для восстановления боеспособности ВСУ. В условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения западные страны ищут альтернативные пути решения ситуации. «... в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные СВР. НАТО начала создание на Украине обучающих центров, которые предназначены для подготовки не менее одного миллиона мобилизованных украинских граждан. Также проводится интенсивная работа с ведущими западными оборонными предприятиями по отправке на Украину специалистов и техники. В действиях НАТО прослеживается стремление к оккупации территории Украины под видом развертывания «миротворческого контингента». Планы предусматривают разделение Украины на зоны влияния между Великобританией, Германией, Польшей и Румынией с введением на территорию страны около 100 тысяч «миротворцев».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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