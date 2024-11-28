Коляда срывает десятки спектаклей в Москве, хотя билеты распроданы

Свердловский «Коляда-театр» отменит в Москве 28 спектаклей

29 ноября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Драматург Николай Коляда решил отменить гастроли в Москве после требования исключить актера Олега Ягодина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский драматург Николай Коляда намерен отменить в Москве 28 спектаклей, которые должны были пройти в начале 2025 года. В столице планировали показать три премьеры — «Фауст», «Вий» и «Ночь игуаны». На некоторые из них выкуплены почти все билеты. Внимание на это обратил внимание корреспондент URA.RU. «13.01 в 19:00 — «Дыроватый камень» (Николай Коляда), 14.01 в 19:00 — «Курица» (Николай Коляда), 15.01 в 19:00 — «Клаустрофобия» (Константин Костенко)», 01.02 в 19:00 — «Баба Шанель» (Николай Коляда)» — указано в афише на сайте театра. «Коляда театр» планировал выступать на столичной сцене с 13 января по 2 февраля 2025 года. В частности, на премьеру «Фауст» (Иоган Гете), которая должна была пройти 18 января, жители столицы раскупили все билеты, на спектакль 23 января остался один билет. Оставшееся место на пятом ряду стоит десять тысяч рублей. На премьеру «Ночь Игуаны» (17 января) осталось 68 билетов стоимостью от 1500 до 3500 рублей. О том, что Коляда отменит гастроли в Москве из-за того, что представители столичного центра «На Страстном» передали ему требования неназванных силовиков исключить из программы Олега Ягодина, было объявлено накануне вечером. По некоторым данным, претензии к Ягодину у органов возникли из-за его антивоенных высказываний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский драматург Николай Коляда намерен отменить в Москве 28 спектаклей, которые должны были пройти в начале 2025 года. В столице планировали показать три премьеры — «Фауст», «Вий» и «Ночь игуаны». На некоторые из них выкуплены почти все билеты. Внимание на это обратил внимание корреспондент URA.RU. «13.01 в 19:00 — «Дыроватый камень» (Николай Коляда), 14.01 в 19:00 — «Курица» (Николай Коляда), 15.01 в 19:00 — «Клаустрофобия» (Константин Костенко)», 01.02 в 19:00 — «Баба Шанель» (Николай Коляда)» — указано в афише на сайте театра. «Коляда театр» планировал выступать на столичной сцене с 13 января по 2 февраля 2025 года. В частности, на премьеру «Фауст» (Иоган Гете), которая должна была пройти 18 января, жители столицы раскупили все билеты, на спектакль 23 января остался один билет. Оставшееся место на пятом ряду стоит десять тысяч рублей. На премьеру «Ночь Игуаны» (17 января) осталось 68 билетов стоимостью от 1500 до 3500 рублей. О том, что Коляда отменит гастроли в Москве из-за того, что представители столичного центра «На Страстном» передали ему требования неназванных силовиков исключить из программы Олега Ягодина, было объявлено накануне вечером. По некоторым данным, претензии к Ягодину у органов возникли из-за его антивоенных высказываний.