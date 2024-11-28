«Своих не бросаем»: свердловский драматург Коляда вступился за скандального рокера

Екатеринбургский «Коляда-театр» отменил гастроли в Москве из-за требования исключить актера Олега Ягодина — солиста рок-группы «Курара». Как сообщил основатель храма культуры Николай Коляда, представители столичного центра «На Страстном» передали ему требования неназванных силовиков. Причиной стали антивоенные высказывания Ягодина в 2022 году.
«Мне сегодня позвонили из Москвы, из Центра „На Страстном“ и сообщили, что им туда позвонили из „компетентных органов“ и потребовали, мол, либо отменяйте гастроли „Коляда-Театра“ в Москве, либо пусть Коляда заменит во всех спектаклях Олега Ягодина, мол, он дискредитировал Вооруженные силы РФ. Я мог бы заменить его, чтобы только съездить в Москву — у Олега всего девять спектаклей. Но я не буду этого делать. Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что — своих не бросают, понимаете?», — написал Коляда на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам драматурга, суд над Олегом Ягодиным был три года назад и он выплатил штраф в 40 тысяч рублей, а также принес извинения и «проклинал» себя за произошедшее. Коляда отметил, что ранее Ягодин без проблем участвовал в гастролях театра в Москве и других городах.
Он также выразил недоумение по поводу отсутствия поддержки от высокопоставленных чиновников и подчеркнул свое намерение защищать актера. «А как ему еще повиниться? Кому дать интервью, где встать и облиться бензином, куда выслать гуманитарную помощь? Или есть еще варианты какие? Я с ним пойду, в таком случае, и тоже бензином буду обливаться», — добавил Николай Коляда. Он подытожил свое сообщение тем, что ему нечего бояться, так как в 67 лет уже поздно поддаваться страху.
Ранее URA.RU писало об отмене концерта рок-группы «Курара», приуроченного к 20-летию коллектива, в Екатеринбурге. До этого артисты отменили выступления в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи, в сентябре на стоп поставлено шоу в Москве.
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