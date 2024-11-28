28 ноября 2024

В городах ХМАО изменился срок продажи квартир на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы продать квартиры в Сургуте и Нижневартовске, нужно больше 4 месяцев
Чтобы продать квартиры в Сургуте и Нижневартовске, нужно больше 4 месяцев Фото:

В крупнейших городах Ханты-Мансийского автономного округа изменилось среднее время продажи квартир на вторичном рынке. Если в Сургуте за октябрь срок экспозиции жилья уменьшился, то в Нижневартовске он наоборот вырос, сообщают риелторы компании «Этажи».

«Средний срок экспозиции проданных квартир в Сургуте — 4,81 месяцев. Он уменьшился на 0,08 месяца по сравнению с прошлым периодом. И увеличился на 0,92 месяца по сравнению с уровнем прошлого года», — говорится в исследовании.

Чтобы продать квартиру в Нижневартовске сейчас в среднем нужно чуть больше четырех месяцев. В сравнении с началом осени срок увеличился на 0,36 пунктов.

Ранее URA.RU рассказывало, какие съемные квартиры в Югре подорожали больше всего. Тогда речь шла о двухкомнатном жилье. Тенденцию связывали с тем, что осенью 2023-го владельцам приходилось занижать прайс из-за низкого спроса.

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В крупнейших городах Ханты-Мансийского автономного округа изменилось среднее время продажи квартир на вторичном рынке. Если в Сургуте за октябрь срок экспозиции жилья уменьшился, то в Нижневартовске он наоборот вырос, сообщают риелторы компании «Этажи». «Средний срок экспозиции проданных квартир в Сургуте — 4,81 месяцев. Он уменьшился на 0,08 месяца по сравнению с прошлым периодом. И увеличился на 0,92 месяца по сравнению с уровнем прошлого года», — говорится в исследовании. Чтобы продать квартиру в Нижневартовске сейчас в среднем нужно чуть больше четырех месяцев. В сравнении с началом осени срок увеличился на 0,36 пунктов. Ранее URA.RU рассказывало, какие съемные квартиры в Югре подорожали больше всего. Тогда речь шла о двухкомнатном жилье. Тенденцию связывали с тем, что осенью 2023-го владельцам приходилось занижать прайс из-за низкого спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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