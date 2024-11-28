В городах ХМАО изменился срок продажи квартир на вторичном рынке

В крупнейших городах Ханты-Мансийского автономного округа изменилось среднее время продажи квартир на вторичном рынке. Если в Сургуте за октябрь срок экспозиции жилья уменьшился, то в Нижневартовске он наоборот вырос, сообщают риелторы компании «Этажи».
«Средний срок экспозиции проданных квартир в Сургуте — 4,81 месяцев. Он уменьшился на 0,08 месяца по сравнению с прошлым периодом. И увеличился на 0,92 месяца по сравнению с уровнем прошлого года», — говорится в исследовании.
Чтобы продать квартиру в Нижневартовске сейчас в среднем нужно чуть больше четырех месяцев. В сравнении с началом осени срок увеличился на 0,36 пунктов.
Ранее URA.RU рассказывало, какие съемные квартиры в Югре подорожали больше всего. Тогда речь шла о двухкомнатном жилье. Тенденцию связывали с тем, что осенью 2023-го владельцам приходилось занижать прайс из-за низкого спроса.
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