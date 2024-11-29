Мэры-лоббисты переписали свердловский бюджет: список

В Свердловской области 15 мэров активнее всего просили допфинансирование

29 ноября 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Итоговый проект бюджета на 2025 год должны принять 3 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU Корректировка свердловского бюджета на 2025 год показала наиболее активных в получении дополнительного финансирования мэров. В распоряжении URA.RU оказались документы, изучив которые, агентство составило список глав, запросивших в ходе согласительных процедур больше всего денег. Оценивались заявки, поданные на развитие городской среды, ЖКХ и на экологию. Самую большую сумму запрашивал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев — 1,8 млрд рублей. Из них 1,5 млрд нужны для реконструкции плотины на улице Челюскинцев, остальные деньги на различные коммунальные работы. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок (при поддержке депутата заксобрания Армена Карапетяна, имеющего бизнес-интересы в городе) просил учесть в поправках ко второму чтению 434,7 млн на новый коллектор, который необходим при строительстве очистных сооружений (заявку учли). Новость по теме Депутаты и топ-чиновница разругались из-за долгов Свердловской области Главе Бисерти Валентине Суровцевой требовалось 300 млн рублей, из них 278 млн — на сооружение биологической очистки сточных вод. А мэру Рефтинского Наталье Мельчаковой 293 млн на новый газопровод и еще 37,4 млн на котельную для местного детского лагеря «Искорка». В списке самых активных просителей также администрация Верхотурья, которая была обезглавлена с конца сентября после ухода в отставку мэра Алексея Лиханова (запрашивала 211 млн рублей), мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев (218 млн), глава Верхней Туры Иван Веснин (198,4 млн), глава Качканара Андрей Ярославцев (150,1 млн), глава Нижней Туры Андрей Постовалов (133,7 млн), глава Верхней Салды Александр Маслов (77,6 млн), глава Староуткинска Любовь Бурухина (46,4 млн), глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых (43,1 млн), глава Верхней Пышмы Иван Соломин (43,1 млн), глава Туринского округа Андрей Пузырев (13,1 млн). Как ранее сообщало URA.RU, бюджет Свердловской области на 2025 год будет дефицитным. Исполняя федеральные указы, власти предусмотрели на социальную сферу порядка 40% от общего бюджета. Из-за этого многие другие направления оказались недофинансированы. Это стало поводом для споров на согласительных комиссиях, аграрный комитет и вовсе отказался с первого раза рекомендовать проект к дальнейшему рассмотрению. В первом чтении проект главного финансового документа приняли 12 ноября, затем в него внесли изменения с учетом правок от депутатов, мэров и исполнительных органов власти. Итоговый вариант рассмотрят на заседании заксобрания 3 декабря. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корректировка свердловского бюджета на 2025 год показала наиболее активных в получении дополнительного финансирования мэров. В распоряжении URA.RU оказались документы, изучив которые, агентство составило список глав, запросивших в ходе согласительных процедур больше всего денег. Оценивались заявки, поданные на развитие городской среды, ЖКХ и на экологию. Самую большую сумму запрашивал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев — 1,8 млрд рублей. Из них 1,5 млрд нужны для реконструкции плотины на улице Челюскинцев, остальные деньги на различные коммунальные работы. Мэр Среднеуральска Алексей Стасенок (при поддержке депутата заксобрания Армена Карапетяна, имеющего бизнес-интересы в городе) просил учесть в поправках ко второму чтению 434,7 млн на новый коллектор, который необходим при строительстве очистных сооружений (заявку учли). Главе Бисерти Валентине Суровцевой требовалось 300 млн рублей, из них 278 млн — на сооружение биологической очистки сточных вод. А мэру Рефтинского Наталье Мельчаковой 293 млн на новый газопровод и еще 37,4 млн на котельную для местного детского лагеря «Искорка». В списке самых активных просителей также администрация Верхотурья, которая была обезглавлена с конца сентября после ухода в отставку мэра Алексея Лиханова (запрашивала 211 млн рублей), мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев (218 млн), глава Верхней Туры Иван Веснин (198,4 млн), глава Качканара Андрей Ярославцев (150,1 млн), глава Нижней Туры Андрей Постовалов (133,7 млн), глава Верхней Салды Александр Маслов (77,6 млн), глава Староуткинска Любовь Бурухина (46,4 млн), глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых (43,1 млн), глава Верхней Пышмы Иван Соломин (43,1 млн), глава Туринского округа Андрей Пузырев (13,1 млн). Как ранее сообщало URA.RU, бюджет Свердловской области на 2025 год будет дефицитным. Исполняя федеральные указы, власти предусмотрели на социальную сферу порядка 40% от общего бюджета. Из-за этого многие другие направления оказались недофинансированы. Это стало поводом для споров на согласительных комиссиях, аграрный комитет и вовсе отказался с первого раза рекомендовать проект к дальнейшему рассмотрению. В первом чтении проект главного финансового документа приняли 12 ноября, затем в него внесли изменения с учетом правок от депутатов, мэров и исполнительных органов власти. Итоговый вариант рассмотрят на заседании заксобрания 3 декабря. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.