Вице-спикер свердловского заксобрания Армен Карапетян, выигравший через аффилированную компанию двухмиллиардный тендер на строительство очистных сооружений в Среднеуральске, вынашивает планы на новый контракт — стоимостью 465 млн рублей — и выдвигает властям свои условия. Подоплеку его выступления URA.RU объяснили два источника.
О строительстве новых очистных для Среднеуральска (больной вопрос, который не могут решить уже пять лет) Карапетян заговорил на комитете заксо по развитию инфраструктуры и жилищной политике, где обсуждали бюджет на 2025 год. В марте связанная с ним компания «ДСК Строймеханизация» выиграла двухмиллиардный тендер на строительство сооружений, и, как заявил депутат, во время технических работ выяснилось, что необходим новый коллектор, который бы принимал имеющийся объем воды. Причем, указывал Карапетян, вопрос нужно решать оперативно. «Смета уже проходит экспертизу, поэтому зачем тратить деньги на проектирование, если можно отторговать комплексно?» — предложил он. И спросил у присутствовавшего здесь же областного министра ЖКХ Николая Смирнова, предусмотрены ли на следующий год деньги на строительство нового коллектора.
«Нужно 465 млн рублей, с учетом того, что коллектор проходит по территории двух муниципалитетов — Среднеуральск и Верхняя Пышма. Мы, понимая важность этого, в бюджете следующего года заложили на строительство эти средства. В соответствии с правилами, для выделения денег необходимо наличие проектно-сметной документации с экспертизой», — ответил Смирнов.
Один из осведомленных источников URA.RU пояснил: без проектно-сметной документации Карапетян получит новый контракт по завышенной стоимости, отсюда и попытки поторговаться. Второй собеседник добавил, что стоимость самого проектирования оценивается в 5-10 млн рублей, и власти сейчас спорят, кто будет финансировать работы — мэрия Среднеуральска или областное правительство.
Как уточнил на комитете Смирнов, с главой города Алексеем Стасенком вопрос действительно обсуждали. До конца ноября он должен определиться с форматом. «За счет бюджета проектирование не финансируется. Глава может сейчас за счет своих средств сделать проект и заявиться на строительство. Либо в бюджете 2025 года заложить комплексную работу», — добавил Смирнов.
Очистные сооружения в Среднеуральске изношены почти полностью. Первую попытку провести капитальный ремонт в 2019 году делал бывший на тот момент мэром Андрей Зашляпин, но его сменщик Андрей Ковальчик в 2021 году расторг контракт со старым подрядчиком и заключил с новым — компанией «Экохим-проект». Спустя время следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, контракт был расторгнут. Новую попытку отремонтировать очистные сделал Стасенок, ставший в сентябре 2023 года мэром Среднеуральска. И то контракт со «Строймеханизацией» удалось заключить не с первого раза.
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