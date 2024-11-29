Пойманные на иномарках бандиты ушли из полиции Екатеринбурга. Видео

29 ноября 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Силовики остановили водителей элитных авто 28 ноября Фото: Сергей Бодров © URA.RU Остановленных во время спецоперации в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни предполагаемых участников ОПГ, среди которых были уроженцы Дагестана и Ингушетии, отпустили из полиции после профилактических работ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к криминальным кругам. «У всех проверили документы, на травматические пистолеты нашли разрешения. Гранатомет вообще оказался страйкбольным. Поэтому всех отпустили домой», — сказал собеседник агентства. А вот как прокомментировал итоги профилактического мероприятия руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых: «Всего в дежурную часть подразделения по борьбе с оргпреступностью было доставлено порядка десяти человек. Сыщики установили их личностные данные, дактилоскопировали, отработали по фото и иным оперативным учетам, провели комплекс профилактических мероприятий. Как выяснилось, никто из доставленных граждан в розыске не значился. Обнаруженные „стволы“ направлены на экспертизу, а подствольный гранатомет оказался устройством для стрельбы в страйкболе. В отношении нескольких человек составлены административные протоколы». А на вопрос о том, какие выводы сделали фигуранты, офицер ответил: «на то и щука в море, чтобы карась не дремал». В отдел полиции увезли порядка 10 человек Фото: Сергей Бодров © URA.RU Правоохранители остановили кортеж элитных иномарок днем 28 ноября. Сотрудники уголовного розыска несколько часов осматривали водителей и багажники. В одной из машин нашли и изъяли коробки (что было внутри — неизвестно). Также были обнаружены травматические пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомет. В полиции заявили, что пресекли возможную «стрелку» бандитов. Источники URA.RU среди задержанных смогли опознать некоего Артура (представитель этнической группы), Андрея «Зубрика», Евгения, нескольких дагестанцев и ингушей, чьими лидерами являются некие Султан и Тимур. По данным другого собеседника агентства, также в отдел якобы был доставлен криминальный авторитет Борман, представляющий интересы «Уралмашевских». Другой собеседник эту версию опроверг, заявив, что Борман ожидал компанию вероятных бандитов на своей мойке на Синих Камнях. «Там между ним и „Синекаменскими“ должен был состояться разговор», — передал источник, не раскрывая деталей готовившейся встречи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Остановленных во время спецоперации в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни предполагаемых участников ОПГ, среди которых были уроженцы Дагестана и Ингушетии, отпустили из полиции после профилактических работ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к криминальным кругам. «У всех проверили документы, на травматические пистолеты нашли разрешения. Гранатомет вообще оказался страйкбольным. Поэтому всех отпустили домой», — сказал собеседник агентства. А вот как прокомментировал итоги профилактического мероприятия руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых: «Всего в дежурную часть подразделения по борьбе с оргпреступностью было доставлено порядка десяти человек. Сыщики установили их личностные данные, дактилоскопировали, отработали по фото и иным оперативным учетам, провели комплекс профилактических мероприятий. Как выяснилось, никто из доставленных граждан в розыске не значился. Обнаруженные „стволы“ направлены на экспертизу, а подствольный гранатомет оказался устройством для стрельбы в страйкболе. В отношении нескольких человек составлены административные протоколы». А на вопрос о том, какие выводы сделали фигуранты, офицер ответил: «на то и щука в море, чтобы карась не дремал». Правоохранители остановили кортеж элитных иномарок днем 28 ноября. Сотрудники уголовного розыска несколько часов осматривали водителей и багажники. В одной из машин нашли и изъяли коробки (что было внутри — неизвестно). Также были обнаружены травматические пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомет. В полиции заявили, что пресекли возможную «стрелку» бандитов. Источники URA.RU среди задержанных смогли опознать некоего Артура (представитель этнической группы), Андрея «Зубрика», Евгения, нескольких дагестанцев и ингушей, чьими лидерами являются некие Султан и Тимур. По данным другого собеседника агентства, также в отдел якобы был доставлен криминальный авторитет Борман, представляющий интересы «Уралмашевских». Другой собеседник эту версию опроверг, заявив, что Борман ожидал компанию вероятных бандитов на своей мойке на Синих Камнях. «Там между ним и „Синекаменскими“ должен был состояться разговор», — передал источник, не раскрывая деталей готовившейся встречи.