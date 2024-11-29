Песков заявил, что администрация Путина не носит футболки с «Орешником»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кремле никто не носит футболки с Владимиром Путиным «крепкий орешек», заявил Дмитрий Песков
В Кремле никто не носит футболки с Владимиром Путиным «крепкий орешек», заявил Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на спрос на футболки с Путиным «Крепкий орешник» и заявил, что в администрации главы государства такие никто не носит. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов. 

«Сотрудники администрации президента не ходят в таких футболках. Не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова заметили в футболке с Владимиром Путиным и надписью — «крепкий орешек». Такой мерч получил новую волну популярности после анонсирования ракетной системы «Орешник».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на спрос на футболки с Путиным «Крепкий орешник» и заявил, что в администрации главы государства такие никто не носит. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.  «Сотрудники администрации президента не ходят в таких футболках. Не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Ранее лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова заметили в футболке с Владимиром Путиным и надписью — «крепкий орешек». Такой мерч получил новую волну популярности после анонсирования ракетной системы «Орешник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...