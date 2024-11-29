Песков заявил, что администрация Путина не носит футболки с «Орешником»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на спрос на футболки с Путиным «Крепкий орешник» и заявил, что в администрации главы государства такие никто не носит. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
«Сотрудники администрации президента не ходят в таких футболках. Не думаю, что мы должны обсуждать внешний вид депутатов», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова заметили в футболке с Владимиром Путиным и надписью — «крепкий орешек». Такой мерч получил новую волну популярности после анонсирования ракетной системы «Орешник».
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