В Кремле ответили на предложение Японии о мире с Россией

Песков: Япония отвернулась от России, а не наоборот
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У России и Японии были партнерские отношения. пока последняя не разрушила их, напомнил Дмитрий Песков
У России и Японии были партнерские отношения. пока последняя не разрушила их, напомнил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле высказались о текущих отношениях между Россией и Японией после того, как премьер-министр последней Сигэру Исиба заявил о желании наладить отношения с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что страны и раньше находили возможность для укрепления отношений, однако именно Токио затем разрушил союз, присоединившись к санкциям против РФ.

«Проблема мирного договора с Японией — очень сложный вопрос. Однако Москва и Токио находили в себе силу для политического диалога и он был успешен. Тем не менее Япония затем полностью стала солидарной со странами Запада, присоединилась к санкциям против РФ. Это недружественный шаг с ее стороны, который полностью препятствует переговорам. Инициатором ухудшения отношений был Токио, а не Москва», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле высказались о текущих отношениях между Россией и Японией после того, как премьер-министр последней Сигэру Исиба заявил о желании наладить отношения с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что страны и раньше находили возможность для укрепления отношений, однако именно Токио затем разрушил союз, присоединившись к санкциям против РФ. «Проблема мирного договора с Японией — очень сложный вопрос. Однако Москва и Токио находили в себе силу для политического диалога и он был успешен. Тем не менее Япония затем полностью стала солидарной со странами Запада, присоединилась к санкциям против РФ. Это недружественный шаг с ее стороны, который полностью препятствует переговорам. Инициатором ухудшения отношений был Токио, а не Москва», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...