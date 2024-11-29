В Кремле ответили на предложение Японии о мире с Россией

В Кремле высказались о текущих отношениях между Россией и Японией после того, как премьер-министр последней Сигэру Исиба заявил о желании наладить отношения с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что страны и раньше находили возможность для укрепления отношений, однако именно Токио затем разрушил союз, присоединившись к санкциям против РФ.
«Проблема мирного договора с Японией — очень сложный вопрос. Однако Москва и Токио находили в себе силу для политического диалога и он был успешен. Тем не менее Япония затем полностью стала солидарной со странами Запада, присоединилась к санкциям против РФ. Это недружественный шаг с ее стороны, который полностью препятствует переговорам. Инициатором ухудшения отношений был Токио, а не Москва», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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