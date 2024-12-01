Крупнейшие нефтесервисные компании ХМАО повысили зарплату сотрудникам

Компании ХМАО «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ) и «МеКаМинефть» в ноябре повысили зарплаты своим сотрудникам. Нефтесервисные предприятия входят в тройку крупнейших фирм своей отрасли в регионе. «МеКаМинефть» сообщила об индексации зарплаты для операторов флота ГРП (гидроразрыв пласта), СНПХ — о повышении зарплат для водителей и машинистов.
«Произошло очередное повышение заработной платы нашего персонала. В этот раз увеличение коснулось машинистов автокрана, водителей спецтехники», — сообщили URA.RU в компании «Самотлорнефтепромхим». В среднем зарплату подняли на 13%, в зависимости от профессии и разряда. Так, водителям спецтехники — седельных тягачей, трубоплетевозов в ХМАО, увеличили оплату труда с 110 до 130 тысяч рублей за 15 дней, что составило больше 18%. Машинистам автокрана в среднем подняли зарплату на 11%.
Компания «МеКаМинефть» проиндексировала зарплаты операторов ГРП. «Очередную индексацию специалистам флота ГРП провели в „МеКаМинефть“. Теперь размер заработной платы за формат вахты 30/30 составит 290 тысяч рублей», — сообщили агентству на предприятии. Представители нефтесервиса отметили, что увеличение заработной платы произошло в третий раз за текущий год.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» проиндексировал зарплату работникам. Нефтяникам подняли оплату труда на 7%.
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