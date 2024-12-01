01 декабря 2024
30 ноября 2024

Крупнейшие нефтесервисные компании ХМАО повысили зарплату сотрудникам

Компании «Самотлорнефтепромхим» и «МеКаМинефть» повысили зарплаты работникам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтесервисные компании ХМАО проиндексировали зарплаты работникам
Нефтесервисные компании ХМАО проиндексировали зарплаты работникам Фото:

Компании ХМАО «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ) и «МеКаМинефть» в ноябре повысили зарплаты своим сотрудникам. Нефтесервисные предприятия входят в тройку крупнейших фирм своей отрасли в регионе. «МеКаМинефть» сообщила об индексации зарплаты для операторов флота ГРП (гидроразрыв пласта), СНПХ — о повышении зарплат для водителей и машинистов.

«Произошло очередное повышение заработной платы нашего персонала. В этот раз увеличение коснулось машинистов автокрана, водителей спецтехники», — сообщили URA.RU в компании «Самотлорнефтепромхим». В среднем зарплату подняли на 13%, в зависимости от профессии и разряда. Так, водителям спецтехники — седельных тягачей, трубоплетевозов в ХМАО, увеличили оплату труда с 110 до 130 тысяч рублей за 15 дней, что составило больше 18%. Машинистам автокрана в среднем подняли зарплату на 11%.

Компания «МеКаМинефть» проиндексировала зарплаты операторов ГРП. «Очередную индексацию специалистам флота ГРП провели в „МеКаМинефть“. Теперь размер заработной платы за формат вахты 30/30 составит 290 тысяч рублей», — сообщили агентству на предприятии. Представители нефтесервиса отметили, что увеличение заработной платы произошло в третий раз за текущий год.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» проиндексировал зарплату работникам. Нефтяникам подняли оплату труда на 7%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компании ХМАО «Самотлорнефтепромхим» (СНПХ) и «МеКаМинефть» в ноябре повысили зарплаты своим сотрудникам. Нефтесервисные предприятия входят в тройку крупнейших фирм своей отрасли в регионе. «МеКаМинефть» сообщила об индексации зарплаты для операторов флота ГРП (гидроразрыв пласта), СНПХ — о повышении зарплат для водителей и машинистов. «Произошло очередное повышение заработной платы нашего персонала. В этот раз увеличение коснулось машинистов автокрана, водителей спецтехники», — сообщили URA.RU в компании «Самотлорнефтепромхим». В среднем зарплату подняли на 13%, в зависимости от профессии и разряда. Так, водителям спецтехники — седельных тягачей, трубоплетевозов в ХМАО, увеличили оплату труда с 110 до 130 тысяч рублей за 15 дней, что составило больше 18%. Машинистам автокрана в среднем подняли зарплату на 11%. Компания «МеКаМинефть» проиндексировала зарплаты операторов ГРП. «Очередную индексацию специалистам флота ГРП провели в „МеКаМинефть“. Теперь размер заработной платы за формат вахты 30/30 составит 290 тысяч рублей», — сообщили агентству на предприятии. Представители нефтесервиса отметили, что увеличение заработной платы произошло в третий раз за текущий год. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» проиндексировал зарплату работникам. Нефтяникам подняли оплату труда на 7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...