«Транснефть» забила тревогу из-за риска дефицита средств к 2030 году

Увеличение нехватки ликвидности ПАО «Транснефть» приведет к дефициту средств к 2027 году. Об этом заявила госкомпания в письме к вице-премьеру Александру Новаку.
«В условиях хронического отставания индексации тарифов ПАО „Транснефть“ от фактической инфляции... риск потери ликвидности будет только нарастать», — пишет госкомпания. Письмо есть в распоряжении РБК. В «Транснефти» отметили, что монополию ожидает дефицит денежных средств к 2027 году, если в 2025 году не проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7%.
По оценкам компании, показатель остатка денежных средств и ликвидных активов упадет уже в 2026 году до 17,5 млрд руб, а в 2027 году уйдет в отрицательную зону — минус 189,9 млрд руб. В 2028 году дефицит вырастет до 410 млрд руб, а к концу 2029 году составит 581,9 млрд руб.
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