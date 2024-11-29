Ушел из жизни изучавший творчество Гоголя Юрий Барабаш

Ушел из жизни писатель и филолог Юрий Барабаш. Он на протяжении многих лет углубленно исследовал творчество знаменитого прозаика Николая Гоголя.
«В Москве умер Юрий Барабаш», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что причина смерти — острая сердечная недостаточность.
Его тело, обнаруженное дочерью в квартире на Фрунзенской набережной, направили на экспертизу. Барабашу было 93 года; он был главным научным сотрудником Отдела литературы народов России и СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького РАН и ранее занимал должность заместителя главного редактора «Литературной газеты».
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