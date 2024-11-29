Кипр аннулировал «золотой паспорт» челябинского экс-губернатора Юревича

«Золотой паспорт» аннулируется у всех членов семьи Юревича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кипр аннулировал «золотые паспорта» у 77 человек, в том числе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает кипрское издание Politis.

«Публикуем каталог с 77 иностранными инвесторами, которым кабинет министров аннулировал их «золотые паспорта», — говорится в тексте статьи. В прилагаемые списках под номером 55 указан Михаил Юревич. Из числа челябинцев в список также попала основной акционер ЧКПЗ Марина Гартунг.

«Золотые паспорта» аннулируются и у родственников тех, кто попал в эти списки. В «золотом паспорте» отказывают инвесторам с криминальным прошлым, также предоставившим ложную или вводящую в заблуждение информацию, либо из-за нарушений программы, говорится в статье.

«Золотой паспорт» — это способ получения гражданства за инвестиции в развитие экономики страны. Он позволяет оформить статус иммигранта в короткие сроки, без требований к постоянному проживанию в государстве и знанию языка.

Суд Центрального района Челябинска ранее арестовал счета Юревича и его бывших жен на 18 миллиардов рублей. Иск был подан в середине ноября со стороны Генпрокуратуры РФ.

8 мая суд удовлетворил иск о передаче активов холдинга «Макфа» и аффилированные ему компаний государству. Поводом для национализации обвинение Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова в получении взяток.

Юревич указан под номером 55 Издание Politis