Кипр аннулировал «золотой паспорт» челябинского экс-губернатора Юревича

Кипр аннулировал «золотые паспорта» у 77 человек, в том числе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает кипрское издание Politis.
«Публикуем каталог с 77 иностранными инвесторами, которым кабинет министров аннулировал их «золотые паспорта», — говорится в тексте статьи. В прилагаемые списках под номером 55 указан Михаил Юревич. Из числа челябинцев в список также попала основной акционер ЧКПЗ Марина Гартунг.
«Золотые паспорта» аннулируются и у родственников тех, кто попал в эти списки. В «золотом паспорте» отказывают инвесторам с криминальным прошлым, также предоставившим ложную или вводящую в заблуждение информацию, либо из-за нарушений программы, говорится в статье.
«Золотой паспорт» — это способ получения гражданства за инвестиции в развитие экономики страны. Он позволяет оформить статус иммигранта в короткие сроки, без требований к постоянному проживанию в государстве и знанию языка.
Суд Центрального района Челябинска ранее арестовал счета Юревича и его бывших жен на 18 миллиардов рублей. Иск был подан в середине ноября со стороны Генпрокуратуры РФ.
8 мая суд удовлетворил иск о передаче активов холдинга «Макфа» и аффилированные ему компаний государству. Поводом для национализации обвинение Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова в получении взяток.
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Кипр аннулировал «золотые паспорта» у 77 человек, в том числе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщает кипрское издание Politis. «Публикуем каталог с 77 иностранными инвесторами, которым кабинет министров аннулировал их «золотые паспорта», — говорится в тексте статьи. В прилагаемые списках под номером 55 указан Михаил Юревич. Из числа челябинцев в список также попала основной акционер ЧКПЗ Марина Гартунг. «Золотые паспорта» аннулируются и у родственников тех, кто попал в эти списки. В «золотом паспорте» отказывают инвесторам с криминальным прошлым, также предоставившим ложную или вводящую в заблуждение информацию, либо из-за нарушений программы, говорится в статье. «Золотой паспорт» — это способ получения гражданства за инвестиции в развитие экономики страны. Он позволяет оформить статус иммигранта в короткие сроки, без требований к постоянному проживанию в государстве и знанию языка. Суд Центрального района Челябинска ранее арестовал счета Юревича и его бывших жен на 18 миллиардов рублей. Иск был подан в середине ноября со стороны Генпрокуратуры РФ. 8 мая суд удовлетворил иск о передаче активов холдинга «Макфа» и аффилированные ему компаний государству. Поводом для национализации обвинение Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова в получении взяток.