В telegram-канале Жоги Свердловская область стала «Екатеринбургской»: как он отреагировал. Скрин

Полпред Жога не придал значения ошибке пиарщиков в своем telegram-канале
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред УрФО Артем Жога на «Форуме добровольцев большого Урала». Свердловская область, Верхняя Пышма, жога артем
Артем Жога стал полпредом президента РФ в УрФО в начале октября Фото:

В личном telegram-канале нового полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги вышел пост, в котором Свердловская область была названа «Екатеринбургской». URA.RU узнало, кто именно допустил ошибку и как отреагировал на ситуацию сам Жога.

«Продолжаю работу в Екатеринбургской области. На этой неделе посетил Уральский завод транспортного машиностроения», — говорилось в посте, опубликованном накануне вечером. Ошибку оперативно исправили, но скриншоты разошлись по политическим telegram-каналам.

Один из них — «Уралинфозавод» (по данным URA.RU, бенефициар — пиарщица Аксана Панова, автор — внесенная в реестр иноагентов журналистка Екатерина Винокурова) — распространил версию, что Жога якобы решил сменить команду SMMщиков. По уже отработанной технологии публикация разошлась в московских каналах. В одном из них — «ЕЖ» (экс-BRIEF, внесен Минюстом в список иноагентских ресурсов) — Винокурова работала ранее. А telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ» (тоже признан иноагентом) утром 29 ноября и вовсе сообщил, что Жога якобы «уволил всех разом со скандалом» и что якобы в ближайшее время в округ прибудут новые специалисты — из Москвы.

Корреспондент URA.RU лично убедился, что это неправда. На встрече с Героями России фронтмены медиа-блока полпредства присутствовали.

«Жога вообще не придал ситуации — а особенно тому, как ее интерпретировали — значения. Просто посмеялся, сказал что-то в духе: собака лает, караван идет», — поделился собеседник.

Другой источник, не называя фамилий, заявил корреспонденту, что в полпредстве знают, кто стоит за искусственной информационной волной, и отметил, что «выводы сделаны». А предположения, что Жога, якобы увольняя своих пиарщиков, еще и оскорблял их, источник назвал «сеансом самоописания».

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В личном telegram-канале нового полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги вышел пост, в котором Свердловская область была названа «Екатеринбургской». URA.RU узнало, кто именно допустил ошибку и как отреагировал на ситуацию сам Жога. «Продолжаю работу в Екатеринбургской области. На этой неделе посетил Уральский завод транспортного машиностроения», — говорилось в посте, опубликованном накануне вечером. Ошибку оперативно исправили, но скриншоты разошлись по политическим telegram-каналам. Один из них — «Уралинфозавод» (по данным URA.RU, бенефициар — пиарщица Аксана Панова, автор — внесенная в реестр иноагентов журналистка Екатерина Винокурова) — распространил версию, что Жога якобы решил сменить команду SMMщиков. По уже отработанной технологии публикация разошлась в московских каналах. В одном из них — «ЕЖ» (экс-BRIEF, внесен Минюстом в список иноагентских ресурсов) — Винокурова работала ранее. А telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ» (тоже признан иноагентом) утром 29 ноября и вовсе сообщил, что Жога якобы «уволил всех разом со скандалом» и что якобы в ближайшее время в округ прибудут новые специалисты — из Москвы. Корреспондент URA.RU лично убедился, что это неправда. На встрече с Героями России фронтмены медиа-блока полпредства присутствовали. «Жога вообще не придал ситуации — а особенно тому, как ее интерпретировали — значения. Просто посмеялся, сказал что-то в духе: собака лает, караван идет», — поделился собеседник. Другой источник, не называя фамилий, заявил корреспонденту, что в полпредстве знают, кто стоит за искусственной информационной волной, и отметил, что «выводы сделаны». А предположения, что Жога, якобы увольняя своих пиарщиков, еще и оскорблял их, источник назвал «сеансом самоописания».
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