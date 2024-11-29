Черствые чиновники и нерадивые депутаты: о чем полпред Жога говорил с Героями России

Полпред Жога: бойцов СВО надо привлекать к патриотическому воспитанию детей

29 ноября 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Встретиться с Артемом Жогой собрались 12 Героев России со всего УрФО Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел встречу с уральскими Героями России. На ней обсуждалось многое — от воспитания подрастающего поколения до чиновничьего равнодушия в вопросах помощи бойцам СВО. Это была первая встреча нового представителя президента с геройским сообществом. Какие именно проблемы озвучили и как их предлагали решить, — в репортаже URA.RU. Началась встреча с минуты молчания в память о погибших на СВО. «Героями не рождаются, героями становятся. Это звание несет в себе ответственность. Мы — гвардия Верховного Главнокомандующего, нашего президента, которая поддерживает его во всех решениях и начинаниях. Не будем забывать и о ребятах, получивших звание Героя России посмертно», — так обратился к присутствующим Жога, призвав почтить память павших. МОЛОДЕЖЬ



Одним из главных вопросов встречи стало обсуждение воспитания подрастающего поколения — от детских садов до вузов. Некоторые из участников отчитались о большой проделанной работе — например, Герой РФ, танкист Олег Касков, глава региональной социально-патриотической организации «Герои Урала». Многие из предложений полпред брал на заметку Фото: Размик Закарян © URA.RU «Ваши слова я подтверждаю, надо работать и работать, формировать повестку в учебных учреждениях. Героев много, но надо привлекать для общения с детьми еще и ребят, которые возвращаются с СВО, в отпуска, на реабилитацию. Мы тут делаем общий план, а они уже пусть несут повестку непосредственно студентам, школьникам, в садики. Помню, я в садике тоже учил стихи на 23 февраля, 9 Мая и 8 Марта. Стишки, поделки какие-то — это все нужно, все идет в общее воспитание наших детей», — согласился Жога. Он заявил, что до недавнего времени западные спецслужбы очень плотно занимались обработкой российской молодежи, пытаясь оказать воздействие через медиа и фильмы. «Необходима гигиена интернета, чтобы они не попадали под это влияние, нужно фильтровать информацию. Это огромное поле битвы. Здесь идет такая же, только тыловая, война», — сказал полпред. ЧИНОВНИКИ Депутат Госдумы, Герой России Владимир Шаманов, бывший командующий воздушно-десантными войсками РФ, обозначил другую проблему — черствость чиновников по отношению к бойцам СВО и их семьям. «Эти люди ведут себя по-хамски, не считаются с горем людей. Вместо того, чтобы быть благодарными, они строят разные схемы», — заявил генерал. Владимир Шаманов упрекнул некоторых чиновников в равнодушии Фото: Размик Закарян © URA.RU Он привел в пример солдата из Барнаула, который был ранен на СВО, но уже два года не может получить квалифицированную медицинскую помощь. «Ему везде говорят, что он „не наш“. Негодяи отправили его, недолеченного, в атаку, где он получил второе ранение. Его жена мне сказала: „Что нам делать? Его отправят третий раз, привезут мне груз-200, и все успокоятся“. Занимаюсь этим третий месяц, и таких случаев много», — уверил Шаманов и предложил создать систему оказания всесторонней помощи по принципу одного окна — без бюрократизма и волокиты. «Вы подняли больную тему о лечении и реабилитации наших ребят. Обращений по лечению и сопровождению очень много, вопросы проблематичные, иногда приходится решать в ручном режиме. Затруднения есть, к сожалению, работы тут много… Война рано или поздно закончится, и мы должны подготовить алгоритм, как реабилитировать бойцов и интегрировать их в общество», — признал полпред. ДЕПУТАТЫ Герой РФ Рустам Сайфуллин сделал неожиданное предложение по депутатам. «В областные думы избираются депутаты от районов. Каждый депутат должен иметь списки участников СВО от своего района, а в первую очередь — список раненых. За него же голосовали, и в любой момент с него могут спросить: сколько у тебя раненых? И что ты сделал для них?» — сказал Сайфуллин. Рустам Сайфуллин призвал к большему спросу с депутатов Фото: Размик Закарян © URA.RU Он добавил, что знает много депутатов, которые в свои отпуска ездят в зону СВО и отвозят гуманитарные грузы. «Но не все. А откуда депутату знать о проблемах, если он там не был, ни с кем не общался? Надо составить график, чтобы депутат в свой отпуск хотя бы на один день поехал [в зону СВО], побывал там в госпитале, прошелся по палатам, пообщался с ребятами. И мир сразу перевернется: от праздного шатания человек спустится на землю. А мы узнаем, кто есть кто. Друг познается в беде, брат познается в бою», — заявил герой.



Жоге идея понравилась, он взял ее на заметку и обещал проработать. Также он анонсировал создание единого реестра участников СВО. «Туда должны войти все, кто убыл для выполнения боевых задач. И не забыть тех, кто поехал сам, там уже заключил контракт, вступил в подразделение „Спарта“, „Сомали“ или другие. Те, кто не проходил по военкоматам», — добавил полпред. ПОДАРКИ Обсуждались и многие другие проблемы: помощь детям погибших военнослужащих, бесплатный проезд для солдат и их семей, увеличение квоты для поступления детей военных в учебные заведения. Некоторые из вопросов — вероятны, самые острые и болезненные — полпред и герои обсудили за закрытыми дверьми, без присутствия СМИ. Теперь у Артема Жоги есть свой именной Черный нож Фото: Размик Закарян © URA.RU Пожалуй, самым приятным моментом стало вручение подарков. Так, Герой России Сергей Зяблов вручил полпреду именной Черный нож — символ Уральского добровольческого танкового корпуса. «Сделала наша оружейная фабрика в Златоусте. На нем выгравирован ваш позывной — Колыма», — сказал Зяблов, вручая подарок. Этот позывной был у Жоги, когда он служил в батальоне «Спарта» на Донбассе. К слову, на входе в полпредство возникла заминка: охранники напряглись, заметив военного с двумя ножами (второй, без гравировки, был захвачен на всякий случай, поскольку имелись сомнения, что подарить). Ситуация благополучно разрешилась, и Черный нож попал в руки нового владельца. Также Артему Жоге подарили бюст его сына Владимира Жоги (Герой ДНР, погиб в 2022 году), а также сувенирную тарелку, на которой обозначены все города трудовой доблести УрФО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел встречу с уральскими Героями России. На ней обсуждалось многое — от воспитания подрастающего поколения до чиновничьего равнодушия в вопросах помощи бойцам СВО. Это была первая встреча нового представителя президента с геройским сообществом. Какие именно проблемы озвучили и как их предлагали решить, — в репортаже URA.RU. Началась встреча с минуты молчания в память о погибших на СВО. «Героями не рождаются, героями становятся. Это звание несет в себе ответственность. Мы — гвардия Верховного Главнокомандующего, нашего президента, которая поддерживает его во всех решениях и начинаниях. Не будем забывать и о ребятах, получивших звание Героя России посмертно», — так обратился к присутствующим Жога, призвав почтить память павших. МОЛОДЕЖЬ Одним из главных вопросов встречи стало обсуждение воспитания подрастающего поколения — от детских садов до вузов. Некоторые из участников отчитались о большой проделанной работе — например, Герой РФ, танкист Олег Касков, глава региональной социально-патриотической организации «Герои Урала». «Ваши слова я подтверждаю, надо работать и работать, формировать повестку в учебных учреждениях. Героев много, но надо привлекать для общения с детьми еще и ребят, которые возвращаются с СВО, в отпуска, на реабилитацию. Мы тут делаем общий план, а они уже пусть несут повестку непосредственно студентам, школьникам, в садики. Помню, я в садике тоже учил стихи на 23 февраля, 9 Мая и 8 Марта. Стишки, поделки какие-то — это все нужно, все идет в общее воспитание наших детей», — согласился Жога. Он заявил, что до недавнего времени западные спецслужбы очень плотно занимались обработкой российской молодежи, пытаясь оказать воздействие через медиа и фильмы. «Необходима гигиена интернета, чтобы они не попадали под это влияние, нужно фильтровать информацию. Это огромное поле битвы. Здесь идет такая же, только тыловая, война», — сказал полпред. ЧИНОВНИКИ Депутат Госдумы, Герой России Владимир Шаманов, бывший командующий воздушно-десантными войсками РФ, обозначил другую проблему — черствость чиновников по отношению к бойцам СВО и их семьям. «Эти люди ведут себя по-хамски, не считаются с горем людей. Вместо того, чтобы быть благодарными, они строят разные схемы», — заявил генерал. Он привел в пример солдата из Барнаула, который был ранен на СВО, но уже два года не может получить квалифицированную медицинскую помощь. «Ему везде говорят, что он „не наш“. Негодяи отправили его, недолеченного, в атаку, где он получил второе ранение. Его жена мне сказала: „Что нам делать? Его отправят третий раз, привезут мне груз-200, и все успокоятся“. Занимаюсь этим третий месяц, и таких случаев много», — уверил Шаманов и предложил создать систему оказания всесторонней помощи по принципу одного окна — без бюрократизма и волокиты. «Вы подняли больную тему о лечении и реабилитации наших ребят. Обращений по лечению и сопровождению очень много, вопросы проблематичные, иногда приходится решать в ручном режиме. Затруднения есть, к сожалению, работы тут много… Война рано или поздно закончится, и мы должны подготовить алгоритм, как реабилитировать бойцов и интегрировать их в общество», — признал полпред. ДЕПУТАТЫ Герой РФ Рустам Сайфуллин сделал неожиданное предложение по депутатам. «В областные думы избираются депутаты от районов. Каждый депутат должен иметь списки участников СВО от своего района, а в первую очередь — список раненых. За него же голосовали, и в любой момент с него могут спросить: сколько у тебя раненых? И что ты сделал для них?» — сказал Сайфуллин. Он добавил, что знает много депутатов, которые в свои отпуска ездят в зону СВО и отвозят гуманитарные грузы. «Но не все. А откуда депутату знать о проблемах, если он там не был, ни с кем не общался? Надо составить график, чтобы депутат в свой отпуск хотя бы на один день поехал [в зону СВО], побывал там в госпитале, прошелся по палатам, пообщался с ребятами. И мир сразу перевернется: от праздного шатания человек спустится на землю. А мы узнаем, кто есть кто. Друг познается в беде, брат познается в бою», — заявил герой. Жоге идея понравилась, он взял ее на заметку и обещал проработать. Также он анонсировал создание единого реестра участников СВО. «Туда должны войти все, кто убыл для выполнения боевых задач. И не забыть тех, кто поехал сам, там уже заключил контракт, вступил в подразделение „Спарта“, „Сомали“ или другие. Те, кто не проходил по военкоматам», — добавил полпред. ПОДАРКИ Обсуждались и многие другие проблемы: помощь детям погибших военнослужащих, бесплатный проезд для солдат и их семей, увеличение квоты для поступления детей военных в учебные заведения. Некоторые из вопросов — вероятны, самые острые и болезненные — полпред и герои обсудили за закрытыми дверьми, без присутствия СМИ. Пожалуй, самым приятным моментом стало вручение подарков. Так, Герой России Сергей Зяблов вручил полпреду именной Черный нож — символ Уральского добровольческого танкового корпуса. «Сделала наша оружейная фабрика в Златоусте. На нем выгравирован ваш позывной — Колыма», — сказал Зяблов, вручая подарок. Этот позывной был у Жоги, когда он служил в батальоне «Спарта» на Донбассе. К слову, на входе в полпредство возникла заминка: охранники напряглись, заметив военного с двумя ножами (второй, без гравировки, был захвачен на всякий случай, поскольку имелись сомнения, что подарить). Ситуация благополучно разрешилась, и Черный нож попал в руки нового владельца. Также Артему Жоге подарили бюст его сына Владимира Жоги (Герой ДНР, погиб в 2022 году), а также сувенирную тарелку, на которой обозначены все города трудовой доблести УрФО.