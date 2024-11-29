Власти ХМАО хотят запретить руководителям госучреждений иметь бизнес на стороне

Депгосслужбы ХМАО предложил запретить руководителям госучреждений иметь бизнес
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО намерены запретить руководителям учреждений одновременно с этим вести свой бизнес
Власти ХМАО намерены запретить руководителям учреждений одновременно с этим вести свой бизнес Фото:

Власти ХМАО хотят запретить руководителям учреждений одновременно с этим иметь бизнес. Предложение департамента госслужбы и кадровой политики Югры рассматривается в Совфеде. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Департамент заходил в рабочую группу одного из комитетов Совета Федерации с такой идеей. Встретили ее положительно, но на данный момент нет понимания, когда ее рассмотрят. Делается это для того, чтобы избежать ситуаций, влекущих возможный конфликт интересов», — сообщил источник.

Он добавил, что сейчас при согласовании кандидата руководителем учреждения тщательно изучаются его данные на наличие коррупционных рисков. При их наличии, даются рекомендации по закрытию ИП или ООО, а новоиспеченный руководитель потом находится под пристальным вниманием антикоррупционного подразделения. «Теперь осталось доурегулировать этот вопрос на федеральном уровне», — заключил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что два бывших сотрудника департамента экономики ХМАО осуждены на 10 лет заключения в колонии строгого режима за коррупционные преступления. Их обвиняли в получении взяток, мошенничестве и халатности

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Власти ХМАО хотят запретить руководителям учреждений одновременно с этим иметь бизнес. Предложение департамента госслужбы и кадровой политики Югры рассматривается в Совфеде. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Департамент заходил в рабочую группу одного из комитетов Совета Федерации с такой идеей. Встретили ее положительно, но на данный момент нет понимания, когда ее рассмотрят. Делается это для того, чтобы избежать ситуаций, влекущих возможный конфликт интересов», — сообщил источник. Он добавил, что сейчас при согласовании кандидата руководителем учреждения тщательно изучаются его данные на наличие коррупционных рисков. При их наличии, даются рекомендации по закрытию ИП или ООО, а новоиспеченный руководитель потом находится под пристальным вниманием антикоррупционного подразделения. «Теперь осталось доурегулировать этот вопрос на федеральном уровне», — заключил собеседник агентства. Ранее URA.RU писало, что два бывших сотрудника департамента экономики ХМАО осуждены на 10 лет заключения в колонии строгого режима за коррупционные преступления. Их обвиняли в получении взяток, мошенничестве и халатности
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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