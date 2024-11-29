Защита экс-главы PR-кошелька властей ХМАО заявила о нарушениях в судебном процессе

Адвокат экс-руководителя «Открытого региона» Оксаны Макеевой в Ханты-Мансийском районном суде подал ходатайство о возвращении обвинительного заключения прокурору, так как оно было составлено с процессуальными нарушениями. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Подзащитной предъявлено обвинение по трем преступлениям. Уголовные дела возбуждены только по двум из предъявленных, что является незаконным», — прокомментировал адвокат журналисту агентства.
Макеевой вменяют злоупотребление должностными полномочиями и один из двух эпизодов растраты. По второму эпизоду дело так и не было возбуждено, однако экс-глава «Открытого региона» оказалась на скамье подсудимых. Ходатайство будет рассмотрено в течение нескольких недель. Ранее она заявляла о голословности обвинений в ее адрес.
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