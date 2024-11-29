Защита экс-главы PR-кошелька властей ХМАО заявила о нарушениях в судебном процессе

Защита экс-главы «Открытого региона» ХМАО требует вернуть дело прокурору
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адвокат ходатайствовал о возвращении дела прокурору
Адвокат ходатайствовал о возвращении дела прокурору Фото:

Адвокат экс-руководителя «Открытого региона» Оксаны Макеевой в Ханты-Мансийском районном суде подал ходатайство о возвращении обвинительного заключения прокурору, так как оно было составлено с процессуальными нарушениями. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.

«Подзащитной предъявлено обвинение по трем преступлениям. Уголовные дела возбуждены только по двум из предъявленных, что является незаконным», — прокомментировал адвокат журналисту агентства.

Макеевой вменяют злоупотребление должностными полномочиями и один из двух эпизодов растраты. По второму эпизоду дело так и не было возбуждено, однако экс-глава «Открытого региона» оказалась на скамье подсудимых. Ходатайство будет рассмотрено в течение нескольких недель. Ранее она заявляла о голословности обвинений в ее адрес.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Адвокат экс-руководителя «Открытого региона» Оксаны Макеевой в Ханты-Мансийском районном суде подал ходатайство о возвращении обвинительного заключения прокурору, так как оно было составлено с процессуальными нарушениями. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания. «Подзащитной предъявлено обвинение по трем преступлениям. Уголовные дела возбуждены только по двум из предъявленных, что является незаконным», — прокомментировал адвокат журналисту агентства. Макеевой вменяют злоупотребление должностными полномочиями и один из двух эпизодов растраты. По второму эпизоду дело так и не было возбуждено, однако экс-глава «Открытого региона» оказалась на скамье подсудимых. Ходатайство будет рассмотрено в течение нескольких недель. Ранее она заявляла о голословности обвинений в ее адрес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...