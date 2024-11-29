В России подорожали основные ингредиенты для тушеной картошки

29 ноября 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

На втором месте самых подорожавших продуктов оказалось растительное масло, на третьем — картофель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сразу несколько основных ингредиентов для приготовления тушеной картошки поднялись в цене. Статистику приводит «Контур.Маркет». «Сильнее всего подорожала соль — на 27%. Осенью 2023 года упаковка 500 грамм стоила 36 рублей, а в 2024 году — 46 рублей. Растительное масло и картофель подорожали на 24%, сливочное масло — на 22%. Цены на говядину и чай выросли на 18%», — отмечается в исследовании, которое находится в распоряжении ТАСС. Там же сообщается, что единственный продукт, который подешевел — сахар. Его стоимость снизилась на 16%. Таким образом пищевая соль стала самым подорожавшим продуктом в России по сравнению с прошлым годом. Аналитик «Контур.Маркет» Дарья Жигалина считает, что стоимость соли поднялась с увеличением затрат на производство и транспортировку. Цена масла, по ее словам, выросла на фоне сокращения урожая. А для картофеля 2024 год стал менее урожайным, чем прошлый, что также повлияло на цену и доступность товара, добавила эксперт. В изучении было задействовано 150 млн чеков, выданных в розничных магазинах и других торговых точках РФ. Аналитики сравнили данные за осень 2024 года с соответствующим периодом 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сразу несколько основных ингредиентов для приготовления тушеной картошки поднялись в цене. Статистику приводит «Контур.Маркет». «Сильнее всего подорожала соль — на 27%. Осенью 2023 года упаковка 500 грамм стоила 36 рублей, а в 2024 году — 46 рублей. Растительное масло и картофель подорожали на 24%, сливочное масло — на 22%. Цены на говядину и чай выросли на 18%», — отмечается в исследовании, которое находится в распоряжении ТАСС. Там же сообщается, что единственный продукт, который подешевел — сахар. Его стоимость снизилась на 16%. Таким образом пищевая соль стала самым подорожавшим продуктом в России по сравнению с прошлым годом. Аналитик «Контур.Маркет» Дарья Жигалина считает, что стоимость соли поднялась с увеличением затрат на производство и транспортировку. Цена масла, по ее словам, выросла на фоне сокращения урожая. А для картофеля 2024 год стал менее урожайным, чем прошлый, что также повлияло на цену и доступность товара, добавила эксперт. В изучении было задействовано 150 млн чеков, выданных в розничных магазинах и других торговых точках РФ. Аналитики сравнили данные за осень 2024 года с соответствующим периодом 2023 года.