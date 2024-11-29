Вице-спикера думы Когалыма (ХМАО) Тимура Агадуллина рассматривают на пост главы города взамен уходящему в отставку мэру Николаю Пальчикову. Источник в местном политическом истеблишменте сообщил URA.RU, что депутата поддержат коллеги, руководство думы и компания «Лукойл», «дочки» которой являются градообразующими предприятиями города.
«Агадуллина поддержит гордума — у него прекрасные отношения со спикером Аллой Говорищевой, по сути, можно сказать, что это ее ставленник. Нефтяники также лоббируют его кандидатуру. Осталось заручиться только поддержкой округа», — отмечает инсайдер.
Однако, по словам собеседника агентства, стопроцентной вероятности в том, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук согласует кандидатуру Агадуллина на пост градоначальника, нет. Кроме того, конкуренцию вице-спикеру гордумы может составить первый вице-мэр Роман Ярема, курирующий внутреннюю политику.
Он был участником элитной школы политиков «Лидеры изменений Югры 2.0». «И задолго до отставки экс-губернатора Натальи Комаровой и ее главного идеолога правительства Алексея Шипилова можно было с уверенностью утверждать, что Ярема в случае ухода Пальчикова его сменит. Но, как говорят, между ним и Шипиловым испортились отношения, а потом в округе сначала сменился губернатор, а потом обновился кабмин. Другое дело, будет ли Ярема участвовать в конкурсе. Но, в любом случае, скамейка запасных в городе не пустует», — замечает информатор.
Еще один источник отмечает, что определенности по кандидатам пока нет. «Проходило совещание в Ханты-Мансийске, и пока решение по не принято. В целом, не исключаю, что может появиться и неожиданный кандидат. Но здесь главное, чтобы был компромисс между нефтяниками, округом и местными властями», — говорит он.
Собеседник агентства в политическом истеблишменте Югры подтвердил, что фаворит властей еще не определен. «Идут консультации, проводится аналитика, к кандидатам подход очень серьезный», — уточнил инсайдер. Ответ департамента внутренней политики ожидается.
Ранее URA.RU писало об отставке главы Когалыма Николая Пальчикова, который руководил городом 11 лет. Ему прочат переезд в московский офис «Лукойла».
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