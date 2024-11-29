Успехи Великобритании в последние годы во многом связаны с активной поддержкой Украины. По словам экс-главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, до начала СВО британская внешняя политика находилась в состоянии хаоса и неопределенности.
«Простите, но британская внешняя политика до СВО была в полном беспорядке. Я знаю, что вы не очень любите бывшего премьер-министра Бориса Джонсона в этой стране, но я думаю, он инстинктивно чувствовал, что помощь Украине — это не только правильное дело, но и возможность для Британии напомнить всем, что она великая страна», — передает слова Кулебы издание Financial Times.
Он отметил, что основной причиной успешной стратегии Британии является отсутствие страха в диалоге с США. Это доверительное общение способствовало достижению положительных результатов, заключил Кулеба.
Борис Джонсон 28 ноября заявил о необходимости введения британских войск на Украину и поддержал членство Киева в НАТО. Это происходит на фоне наращивания помощи ВСУ со стороны правительства Великобритании в ответ на успехи российских войск. Посольство России в Лондоне охарактеризовало действия Британии как попытку укрепить проукраинский консенсус среди западных стран, передает «Царьград».
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