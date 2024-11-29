Зеленский отчитался о разговоре с президентом Франции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Украины Владимир Зеленский переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом он написал в telegram-канале, упомянув, что Украина высоко ценит помощь Франции.
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