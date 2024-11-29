Магнитная буря 1 декабря: прогноз от ученых

Магнитные бури регулярно обрушиваются на Землю, из-за чего страдают метеозависимые люди. Поэтому лучше заранее знать, ожидается ли геомагнитная активность в ближайшее время. URA.RU рассказывает о том, ждать ли магнитную бурю в начале зимы.
Будет ли магнитная буря 1 декабря
Последние несколько дней магнитное поле Земли неспокойно. Начиная с утра 28 ноября ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ фиксируют сильную магнитную бурю. Но к 1 декабря геомагнитная активность на планете должна сойти на нет.
Специалисты оценивают вероятность магнитной бури 1 декабря всего в 5%. Шанс начала сильного магнитного шторма и того меньше — всего 1%. В течение дня активность магнитосферы не должна превышать двух баллов по Кр-индексу.
Как ученые определяют вероятность магнитных бурь
В каждой магнитной буре стоит винить вспышки на Солнце — именно из-за активности на звезде на Землю обрушиваются магнитные штормы. После каждой вспышки на Солнце в космос выбрасывается солнечное вещество — и если его траектория совпадает с Землей, геомагнитная активность сильно возрастает.
Силу магнитных бурь определяют с помощью Кр-индекса. Всего на его шкале девять уровней: чем выше показатель, тем сильнее магнитный шторм. Если активность не превышает трех — значит беспокоиться не о чем, и магнитосфера земли спокойная. Значения от четырех до шести означают повышенное возбуждение магнитосферы, а все, что выше — указывает на магнитную бурю.
Когда на Землю обрушатся новые магнитные бури
По прогнозам ученых, следующие магнитные бури обрушатся на планету 6 декабря. Специалисты предполагают, что в течение двух дней магнитосфера Земли будет возбужденная, а силу бури на сегодняшний день оценивают в четыре балла.
Как пережить магнитную бурю метеозависимым
Чаще всего от магнитных бурь страдают люди с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем и артериальным давлением. По статистике, метеозависимыми часто становятся после пятидесяти лет. Чаще всего во время магнитных бурь люди жалуются на головные боли, проблемы со сном, а также на потерю концентрации и внимательности.
Чтобы уменьшить зависимость от магнитных бурь, врачи советуют не перетруждаться, хорошо спать и отдыхать достаточное количество времени. Чтобы поддержать организм во время геомагнитной активности, также нужно пить много воды и разнообразно питаться, насыщая организм полезными витаминами.
В случае, если магнитная буря все же ухудшила самочувствие — лучше отказаться от вождения и работы, требующей повышенной концентрации. Регулярный дискомфорт во время магнитных бурь — повод обратиться к терапевту. Вполне возможно, что метеозависимость указывает на хроническое заболевание, о котором еще не подозревает человек.
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