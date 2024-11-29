В Казахстане объявлен в розыск бизнесмен, который отказал РФ в передаче «Бурана»

Казахстанский бизнесмен Даурен Муса, владелец одного из экземпляров советского космического челнока «Буран», объявлен в розыск. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Казахстана.
Сведения о розыске Мусы были размещены на официальном портале правовой статистики и специальных учетов генеральной прокуратуры страны. По информации, предоставленной агентством «Казинформ», бизнесмен подозревается в совершении мошенничества. Детали обвинения в деле пока не раскрываются.
В прошлом году экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обращался к Мусе с призывом вернуть «Буран» городу Байконуру, отмечая плачевное состояние космического аппарата. Владелец, в то время занимавший должность гендиректора АО «Ракетно-космическая компания „Байконур“, отказался от передачи челнока России.
Данная компания является частной казахстанской организацией, зарегистрированной в Алма-Ате и не входящей в структуру Роскосмоса. В 2011 году акции компании были выкуплены Мусой и она получила новое название — АО «РКК „Байконур“, как сообщала „Казахстанская правда“.
Более 36 лет назад, 15 ноября 1988 года, на аэродроме Байконур прошел первый и единственный старт космического аппарата «Буран». Несмотря на удачный запуск и большой успех, спустя полдесятилетия проект был закрыт. Команда URA.RU на годовщину запуска подготовила эпизод шоу «По фактам»» о самом передовом космическом корабле в СССР.
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