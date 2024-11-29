Глава СПЧ раскритиковал проверки фертильности 150 тысяч москвичек

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказал критику в адрес массовой гормональной диагностики женщин фертильного возраста, проводимой в Москве. Он обсудил этот вопрос на XV Всероссийском конгрессе пациентов.
Фадеев указал на избыточность таких масштабных проверок антимюллерового гормона (АМГ), который используется для оценки способности яичников производить яйцеклетки. «Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране. Но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять?» — передает его слова РБК.
По мнению главы СПЧ, один анализ АМГ не даёт полной картины состояния репродуктивного здоровья, что также отмечают специалисты. Фадеев подчеркнул, что такое массовое исследование является примером неделикатного отношения к пациентам.
В ответ на критику, главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения Москвы Вера Коренная объяснила, что программа направлена на сохранение репродуктивного здоровья и позволяет женщинам осознанно подходить к планированию беременности. Она также подчеркнула добровольность участия в исследовании.
Ранее в Москве запустили проект по репродукции и планированию беременности. Жительницам начали приходить направления на проверку детородности. Москвички отмечали, что не просили о такой проверке. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркивала, что принимают участие в проекте лишь выразившие готовность.
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