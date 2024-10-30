Выплаты, стройка домов или новый налог: пять идей, как хотят повышать рождаемость в России

В ВШЭ предложили повышать рождаемость в России вторыми и третьими детьми

30 октября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Эксперты предложили несколько способов, чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В России, по мнению части экспертов, нет массового стремления к бездетности среди населения. Однако существует и противоположное мнение. Так, женщины отказываются рожать детей в основном из-за бесплодия или неудач в личной жизни. В связи с этим ученые и эксперты предлагают различные способы повышения демографии в стране: от помощи деньгами до налога на бездетность. Какие пять идей были предложены, чтобы повысить рождаемость в РФ — в материале URA.RU. Финансовая помощь семьям Повышение рождаемости вторых и последующих детей в семьях Пропаганда семейных ценностей и запрет чайлдфри Строительство доступной для семей недвижимости Введение налога на бездетность Первый способ: финансовая помощь семьям Для повышения рождаемости нужно обеспечить семьи доступным жильем и необходимыми выплатами на детей Фото: Размик Закарян © URA.RU Увеличить рождаемость в России возможно при условии финансовой поддержки и формировании у молодых семей ценностей, направленных на увеличение количества детей. Для сохранения населения на существующем уровне необходимо достичь показателя рождаемости в 2,15 на женщину (или 2,7 на семейную пару). Согласно данным от 2022 года, этот коэффициент составил 1,45, и в 2023 году предполагалось его снижение до 1,35. Согласно докладу Агентства стратегических инициатив «Горизонт 2040», который есть в распоряжении «Ведомостей», для стабилизации численности населения требуется удвоение уровня рождаемости. Социолог из МГУ имени Ломоносова Андрей Милехин предлагает ряд мер: переориентацию молодых семей на рождение детей, поддержку в решении жилищных вопросов, увеличение выплат на каждого последующего ребенка и создание общенациональной идеи, объединяющей историю, религию и язык. Также Андрей Милехин указывает, что одной из основных причин, по которым семьи с несколькими детьми не желают рожать последующих детей, являются ограниченные жилищные условия, низкий уровень доходов и увеличение расходов на каждого следующего ребенка. В связи с этим предлагается ввести выплаты в размере 500 000 рублей на четвертого ребенка для погашения ипотеки и 550 000 рублей на пятого. Кроме того, социолог отметил, что господдержка в настоящее время ограничивается на третьем ребенке, а для четвертого и последующих детей она либо крайне недостаточная, либо отсутствует на уровне большинства регионов. Второй способ: повышение рождаемости вторых и последующих детей в семьях Согласно докладу старшего научного сотрудника международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елены Чуриловой тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на поздний возраст и увеличению числа женщин без детей может быть уравновешена за счет увеличения рождаемости вторых и последующих детей. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности мотивации женщин к рождению детей в более молодом возрасте, до достижения 30 лет. Рождение вторых и последующих детей в семьях восстановит демографию в РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2022 году средний возраст женщин при рождении первого ребенка составил 26,06 года. Для сравнения, в 2012 году этот показатель был чуть меньше 25 лет, а в 2000 году — 23,56 года. Такое увеличение среднего возраста матерей и увеличение тенденции к бездетности вызывают обеспокоенность у политических и общественных кругов по поводу возможных последствий, подчеркивает Елена Чурилова. Она также отметила важность понимания того, как изменения в репродуктивном поведении отражаются на общих показателях рождаемости для разработки научно обоснованных мер в сфере социальной и демографической политике. Исследование ВШЭ показало, что увеличение итоговой рождаемости среди женщин 1973—1984 годов соответствует росту среднего возраста матерей при рождении первого ребенка и увеличению числа женщин, которые так и не стали матерями. Например, среди женщин 1973 года рождения 11% не имели детей к 40 годам, тогда как среди женщин 1984 года рождения этот показатель возрос до 13,8% к 2024 году. Средний возраст матери при рождении первого ребенка начал увеличиваться с 1994 года, достигнув минимума в 22,53 года. Увеличение возраста первородящих и рост числа бездетных компенсировались повышением рождаемости у женщин старше 30 лет, рожающих второго и третьего ребенка. Также отмечается, что снижение рождаемости первенцев среди женщин до 25 лет частично компенсировалось увеличением числа первородящих после 25 лет. Елена Чурилова заключила, что тенденции к повышению рождаемости среди молодежи и снижению бездетности до середины 1990-х не привели к увеличению общей рождаемости, а лишь частично компенсировали снижение рождаемости вторых и последующих детей. В связи с этим для социальной политики важно поддерживать желание женщин и семей иметь второго и третьего ребенка. Стимулирование рождаемости с помощью материнского капитала По словам демографа Игоря Ефремова, на данный момент в России приняли решение сфокусироваться на финансировании мер по поддержке рождения первых детей. С 2020 года стало возможным получение материнского капитала уже за первого ребенка, хотя ранее его выплачивали только за второго. В 2024 году размер материнского капитала за первенца составит 630 380,78 рублей, а за второго ребенка — дополнительно 202 643,96 рублей. Ефремов отмечает, что без адекватной поддержки уровень рождаемости вторых детей снизился. Наибольший эффект по увеличению рождаемости при минимальных затратах можно достичь за счет поддержки рождения детей высших порядков. Также эксперт добавляет, что значительное увеличение числа многодетных семей могло бы поднять общий коэффициент рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. По данным Росстата, для этого коэффициент должен быть в пределах 2—2,15 ребенка на женщину. Россиянки не рожают вторых и последующих детей из-за сниженной поддержки на них от государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ефремов предлагает перераспределить финансовые ресурсы в пользу поддержки в первую очередь семей, рождающих вторых и третьих детей. Если же средств окажется недостаточно, то приоритет следует отдать поддержке многодетных семей, то есть семьям с тремя и более детьми. Демограф считает поддержку первенцев «самой затратной и наименее эффективной стратегией». Кроме того, Ефремов напоминает, что эффективность материнского капитала уменьшилась из-за его индексации, привязанной к общей инфляции. Так, большинство семей использовали его на улучшение жилищных условий, однако стоимость жилья росла гораздо быстрее общей инфляции. При этом заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина поддерживает мнение Игоря Ефремова. Она полагает, что материнский капитал является эффективным инструментом для стимулирования рождения вторых и последующих детей. Она ссылается на исследование, проведенное ее кафедрой, которое показало рост рождаемости после увеличения размера материнского капитала и возможности его многократного получения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Третий способ: пропаганда семейных ценностей и запрет чайлдфри Финансовая поддержка играет значительную роль в стимулировании рождаемости, но принятие решения о создании семьи и рождении детей не всегда мотивировано материальными соображениями. На демографическую ситуацию в стране могут влиять и другие аспекты. Социальный философ и медицинский психолог Олег Долгицкий в интервью «Российской газете» заявил, что удаленная работа родителей в семье может способствовать укреплению брачных уз и повышению рождаемости. Он отметил, что первоначальный переход на удаленную работу привел к жизненным кризисам и увеличению разводов, но со временем ситуация стабилизировалась. В России нужно активно продвигать семейные ценности на всех уровнях, чтобы повысить демографию Фото: Размик Закарян © URA.RU Другой важный фактор, который может влиять на увеличение числа рождений, — это активное продвижение семейных ценностей и значимости наличия детей через медиа, включая фильмы, телепередачи и социальную рекламу. Врач-сексолог и психотерапевт Андрей Булах также упоминает влияние блогеров на молодежь, которые через соцсети делятся своим опытом родительства. Булах также обращает внимание на текущее падение рождаемости, связанное с малочисленностью поколения 1990-х годов. Однако он выражает надежду, что ситуация начнет изменяться к лучшему по мере того, как к репродуктивной активности приступит поколение, рожденное после 2000-х годов. Помимо прочего, в России активно обсуждается идея «Студенческая семья» как мера по укреплению семейных ценностей и стимулированию рождаемости среди молодежи, сообщил председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник. Он указал на важность предоставления студенческих комнат, перевода на бюджетное обучение, консультационной и финансовой поддержки. А также на создание условий для обучения по индивидуальному графику и приоритеты при трудоустройстве для молодых родителей. Кроме того, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов отмечает, что повышать привлекательность семейных ценностей возможно через лекции известных личностей, организацию тематических фестивалей и форумов, разработку льготных программ для стимулирования создания семей в студенческие годы, а также через визуальное оформление учебных заведений. При этом руководитель агентства недвижимости Надежда Косаткина уверена, что для повышения рождаемости необходимо развивать индивидуальное жилищное строительство и предоставить людям возможность покинуть «каменные джунгли». Также декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная указывает на такие причины отказа от рождения детей, как нестабильное финансовое положение, неуверенность в будущем, отсутствие партнера, плохие жилищные условия и сложности совмещения карьеры с воспитанием детей. Кроме того, на представления о количестве детей влияют семейные установки, переданные родителями, а также распространение постмодернистских ценностей, увеличение занятости женщин, позднее взросление и популяризация чайлдфри идеологии. Позже стало известно, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в стране будет запрещена пропаганда чайлдфри (идеология, суть которой заключается в осознанном отказе от детей — прим. URA.RU). В частности, пропаганда будет запрещена в рекламе, кино и других медиаресурсах. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере до 5 млн рублей для юридических лиц, для физических — до 400 тысяч рублей. Четвертый способ: строительство доступной для семей недвижимости Эксперты предложили строить доступную по ценам недвижимость, чтобы повысить рождаемость в РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для повышения рождаемости следует строить для семей доступное жилье. Об этом сообщил для РИА «Новости» директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН) Альберт Бахтизин. Он также предложил ряд мер, направленных на улучшение ситуации с рынком недвижимости: снижение ипотечных ставок, контроль за ценами на жилье и увеличение доходов граждан. Также эксперт выразил мнение о необходимости ориентации строительной отрасли на возведение малоэтажных домов, передает «Лента.ру». Пятый способ: введение налога на бездетность В Госдуме обсуждается возможность установления налога на бездетность в России. Такая инициатива была предложена после заявлений нескольких чиновников и депутатов Госдумы, включая члена комитета по обороне Андрея Гурулева. Он указал, что собранные средства могли бы быть направлены на модернизацию детских учреждений в стране. Новость по теме Могут ли в России начать наказывать за бездетность: что известно о налоге Тем не менее, председатель комитета Госдумы по семейным, отцовским и материнским вопросам и вопросам детства Нина Останина выразила свое неодобрение предложению Гурулева. Она заявила, что такая мера может вызвать у граждан страх и снижение доверия к государству. Другие политические фигуры и эксперты также критиковали предложение, отмечая, что оно противоречит принципам Конституции и свободе личного выбора. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская обвинила Андрея Гурулева в радикализме против детства и призвала к введению поддерживающих мер вместо радикальных законопроектов. С другой стороны, проректор РГСУ Джомарт Алиев сообщил о поддержке предложения, утверждая, что университет уже разработал возможные критерии для его реализации. При этом в Русской православной церкви (РПЦ) инициативу назвали провокацией. Председатель Патриаршей комиссии по семейным вопросам, защите материнства и детства, иерей Федор Лукьянов отметил, что целью таких предложений является вызвать отрицательное отношение к поддержке традиционных семейных ценностей. В то же время, он поддержал запрет на пропаганду чайлдфри. Помимо прочего, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что подобный налог существовал в СССР, однако в настоящее время это предложение является неприемлемым. Он также заявил, что увеличение рождаемости в российских семьях возможно через повышение их материального благосостояния. Ключевым аспектом улучшения демографической ситуации является обеспечение молодых семей жильем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России, по мнению части экспертов, нет массового стремления к бездетности среди населения. Однако существует и противоположное мнение. Так, женщины отказываются рожать детей в основном из-за бесплодия или неудач в личной жизни. В связи с этим ученые и эксперты предлагают различные способы повышения демографии в стране: от помощи деньгами до налога на бездетность. Какие пять идей были предложены, чтобы повысить рождаемость в РФ — в материале URA.RU. Финансовая помощь семьям Повышение рождаемости вторых и последующих детей в семьях Пропаганда семейных ценностей и запрет чайлдфри Строительство доступной для семей недвижимости Введение налога на бездетность Увеличить рождаемость в России возможно при условии финансовой поддержки и формировании у молодых семей ценностей, направленных на увеличение количества детей. Для сохранения населения на существующем уровне необходимо достичь показателя рождаемости в 2,15 на женщину (или 2,7 на семейную пару). Согласно данным от 2022 года, этот коэффициент составил 1,45, и в 2023 году предполагалось его снижение до 1,35. Согласно докладу Агентства стратегических инициатив «Горизонт 2040», который есть в распоряжении «Ведомостей», для стабилизации численности населения требуется удвоение уровня рождаемости. Социолог из МГУ имени Ломоносова Андрей Милехин предлагает ряд мер: переориентацию молодых семей на рождение детей, поддержку в решении жилищных вопросов, увеличение выплат на каждого последующего ребенка и создание общенациональной идеи, объединяющей историю, религию и язык. Также Андрей Милехин указывает, что одной из основных причин, по которым семьи с несколькими детьми не желают рожать последующих детей, являются ограниченные жилищные условия, низкий уровень доходов и увеличение расходов на каждого следующего ребенка. В связи с этим предлагается ввести выплаты в размере 500 000 рублей на четвертого ребенка для погашения ипотеки и 550 000 рублей на пятого. Кроме того, социолог отметил, что господдержка в настоящее время ограничивается на третьем ребенке, а для четвертого и последующих детей она либо крайне недостаточная, либо отсутствует на уровне большинства регионов. Согласно докладу старшего научного сотрудника международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елены Чуриловой тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на поздний возраст и увеличению числа женщин без детей может быть уравновешена за счет увеличения рождаемости вторых и последующих детей. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности мотивации женщин к рождению детей в более молодом возрасте, до достижения 30 лет. В 2022 году средний возраст женщин при рождении первого ребенка составил 26,06 года. Для сравнения, в 2012 году этот показатель был чуть меньше 25 лет, а в 2000 году — 23,56 года. Такое увеличение среднего возраста матерей и увеличение тенденции к бездетности вызывают обеспокоенность у политических и общественных кругов по поводу возможных последствий, подчеркивает Елена Чурилова. Она также отметила важность понимания того, как изменения в репродуктивном поведении отражаются на общих показателях рождаемости для разработки научно обоснованных мер в сфере социальной и демографической политике. Исследование ВШЭ показало, что увеличение итоговой рождаемости среди женщин 1973—1984 годов соответствует росту среднего возраста матерей при рождении первого ребенка и увеличению числа женщин, которые так и не стали матерями. Например, среди женщин 1973 года рождения 11% не имели детей к 40 годам, тогда как среди женщин 1984 года рождения этот показатель возрос до 13,8% к 2024 году. Средний возраст матери при рождении первого ребенка начал увеличиваться с 1994 года, достигнув минимума в 22,53 года. Увеличение возраста первородящих и рост числа бездетных компенсировались повышением рождаемости у женщин старше 30 лет, рожающих второго и третьего ребенка. Также отмечается, что снижение рождаемости первенцев среди женщин до 25 лет частично компенсировалось увеличением числа первородящих после 25 лет. Елена Чурилова заключила, что тенденции к повышению рождаемости среди молодежи и снижению бездетности до середины 1990-х не привели к увеличению общей рождаемости, а лишь частично компенсировали снижение рождаемости вторых и последующих детей. В связи с этим для социальной политики важно поддерживать желание женщин и семей иметь второго и третьего ребенка. По словам демографа Игоря Ефремова, на данный момент в России приняли решение сфокусироваться на финансировании мер по поддержке рождения первых детей. С 2020 года стало возможным получение материнского капитала уже за первого ребенка, хотя ранее его выплачивали только за второго. В 2024 году размер материнского капитала за первенца составит 630 380,78 рублей, а за второго ребенка — дополнительно 202 643,96 рублей. Ефремов отмечает, что без адекватной поддержки уровень рождаемости вторых детей снизился. Наибольший эффект по увеличению рождаемости при минимальных затратах можно достичь за счет поддержки рождения детей высших порядков. Также эксперт добавляет, что значительное увеличение числа многодетных семей могло бы поднять общий коэффициент рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. По данным Росстата, для этого коэффициент должен быть в пределах 2—2,15 ребенка на женщину. Ефремов предлагает перераспределить финансовые ресурсы в пользу поддержки в первую очередь семей, рождающих вторых и третьих детей. Если же средств окажется недостаточно, то приоритет следует отдать поддержке многодетных семей, то есть семьям с тремя и более детьми. Демограф считает поддержку первенцев «самой затратной и наименее эффективной стратегией». Кроме того, Ефремов напоминает, что эффективность материнского капитала уменьшилась из-за его индексации, привязанной к общей инфляции. Так, большинство семей использовали его на улучшение жилищных условий, однако стоимость жилья росла гораздо быстрее общей инфляции. При этом заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина поддерживает мнение Игоря Ефремова. Она полагает, что материнский капитал является эффективным инструментом для стимулирования рождения вторых и последующих детей. Она ссылается на исследование, проведенное ее кафедрой, которое показало рост рождаемости после увеличения размера материнского капитала и возможности его многократного получения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Финансовая поддержка играет значительную роль в стимулировании рождаемости, но принятие решения о создании семьи и рождении детей не всегда мотивировано материальными соображениями. На демографическую ситуацию в стране могут влиять и другие аспекты. Социальный философ и медицинский психолог Олег Долгицкий в интервью «Российской газете» заявил, что удаленная работа родителей в семье может способствовать укреплению брачных уз и повышению рождаемости. Он отметил, что первоначальный переход на удаленную работу привел к жизненным кризисам и увеличению разводов, но со временем ситуация стабилизировалась. Другой важный фактор, который может влиять на увеличение числа рождений, — это активное продвижение семейных ценностей и значимости наличия детей через медиа, включая фильмы, телепередачи и социальную рекламу. Врач-сексолог и психотерапевт Андрей Булах также упоминает влияние блогеров на молодежь, которые через соцсети делятся своим опытом родительства. Булах также обращает внимание на текущее падение рождаемости, связанное с малочисленностью поколения 1990-х годов. Однако он выражает надежду, что ситуация начнет изменяться к лучшему по мере того, как к репродуктивной активности приступит поколение, рожденное после 2000-х годов. Помимо прочего, в России активно обсуждается идея «Студенческая семья» как мера по укреплению семейных ценностей и стимулированию рождаемости среди молодежи, сообщил председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник. Он указал на важность предоставления студенческих комнат, перевода на бюджетное обучение, консультационной и финансовой поддержки. А также на создание условий для обучения по индивидуальному графику и приоритеты при трудоустройстве для молодых родителей. Кроме того, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов отмечает, что повышать привлекательность семейных ценностей возможно через лекции известных личностей, организацию тематических фестивалей и форумов, разработку льготных программ для стимулирования создания семей в студенческие годы, а также через визуальное оформление учебных заведений. При этом руководитель агентства недвижимости Надежда Косаткина уверена, что для повышения рождаемости необходимо развивать индивидуальное жилищное строительство и предоставить людям возможность покинуть «каменные джунгли». Также декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная указывает на такие причины отказа от рождения детей, как нестабильное финансовое положение, неуверенность в будущем, отсутствие партнера, плохие жилищные условия и сложности совмещения карьеры с воспитанием детей. Кроме того, на представления о количестве детей влияют семейные установки, переданные родителями, а также распространение постмодернистских ценностей, увеличение занятости женщин, позднее взросление и популяризация чайлдфри идеологии. Позже стало известно, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в стране будет запрещена пропаганда чайлдфри (идеология, суть которой заключается в осознанном отказе от детей — прим. URA.RU). В частности, пропаганда будет запрещена в рекламе, кино и других медиаресурсах. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере до 5 млн рублей для юридических лиц, для физических — до 400 тысяч рублей. Для повышения рождаемости следует строить для семей доступное жилье. Об этом сообщил для РИА «Новости» директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (РАН) Альберт Бахтизин. Он также предложил ряд мер, направленных на улучшение ситуации с рынком недвижимости: снижение ипотечных ставок, контроль за ценами на жилье и увеличение доходов граждан. Также эксперт выразил мнение о необходимости ориентации строительной отрасли на возведение малоэтажных домов, передает «Лента.ру». В Госдуме обсуждается возможность установления налога на бездетность в России. Такая инициатива была предложена после заявлений нескольких чиновников и депутатов Госдумы, включая члена комитета по обороне Андрея Гурулева. Он указал, что собранные средства могли бы быть направлены на модернизацию детских учреждений в стране. Тем не менее, председатель комитета Госдумы по семейным, отцовским и материнским вопросам и вопросам детства Нина Останина выразила свое неодобрение предложению Гурулева. Она заявила, что такая мера может вызвать у граждан страх и снижение доверия к государству. Другие политические фигуры и эксперты также критиковали предложение, отмечая, что оно противоречит принципам Конституции и свободе личного выбора. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская обвинила Андрея Гурулева в радикализме против детства и призвала к введению поддерживающих мер вместо радикальных законопроектов. С другой стороны, проректор РГСУ Джомарт Алиев сообщил о поддержке предложения, утверждая, что университет уже разработал возможные критерии для его реализации. При этом в Русской православной церкви (РПЦ) инициативу назвали провокацией. Председатель Патриаршей комиссии по семейным вопросам, защите материнства и детства, иерей Федор Лукьянов отметил, что целью таких предложений является вызвать отрицательное отношение к поддержке традиционных семейных ценностей. В то же время, он поддержал запрет на пропаганду чайлдфри. Помимо прочего, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что подобный налог существовал в СССР, однако в настоящее время это предложение является неприемлемым. Он также заявил, что увеличение рождаемости в российских семьях возможно через повышение их материального благосостояния. Ключевым аспектом улучшения демографической ситуации является обеспечение молодых семей жильем.