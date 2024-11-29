29 ноября 2024

Полицию и ФНС просят раскрыть, чем владеет дочь челябинского экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде попросили представить сведения об имуществе дочери бывшего губернатора Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство, согласно которому должна быть раскрыты сведения о принадлежащем движимом и недвижимом имуществе дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны. Ходатайство в рамках процесса банкротства Дубровского-старшего подала финансовый управляющий Тамара Демидова.

«Финансовый управляющий просит истребовать: 1. от УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области сведения в отношении Дубровской А.Б. о принадлежащей ей транспортных средствах за период с 01.01.2014 по настоящее время; 2. от публично правовой компании „Роскадастр“ сведения об объектах недвижимости за период с 01.01.2014 по настоящее время», — говорится в документах суда. Также Демидова просит, чтобы такие сведения предоставила ФНС.

Ходатайство принято к производству. Судебное заседание состоится 18 декабря. По данным URA.RU, такие сведения необходимы для того, чтобы выяснить какие активы передал Дубровский дочери. Эти активы потребуют вернуть, если у Дубровского-старшего не хватит денег для расчета с кредиторами.

Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания также обанкрочена. Сумма долгов Дубровского превышает 37 млн рублей. Кроме того, подала ходатайство ФНС, которая требует учесть долг экс-губернатора в 2,6 млн рублей.

Сам Борис Дубровский после отставки уехал из России. Его сын, Александр Дубровский, также признан банкротом. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство, согласно которому должна быть раскрыты сведения о принадлежащем движимом и недвижимом имуществе дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны. Ходатайство в рамках процесса банкротства Дубровского-старшего подала финансовый управляющий Тамара Демидова. «Финансовый управляющий просит истребовать: 1. от УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области сведения в отношении Дубровской А.Б. о принадлежащей ей транспортных средствах за период с 01.01.2014 по настоящее время; 2. от публично правовой компании „Роскадастр“ сведения об объектах недвижимости за период с 01.01.2014 по настоящее время», — говорится в документах суда. Также Демидова просит, чтобы такие сведения предоставила ФНС. Ходатайство принято к производству. Судебное заседание состоится 18 декабря. По данным URA.RU, такие сведения необходимы для того, чтобы выяснить какие активы передал Дубровский дочери. Эти активы потребуют вернуть, если у Дубровского-старшего не хватит денег для расчета с кредиторами. Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания также обанкрочена. Сумма долгов Дубровского превышает 37 млн рублей. Кроме того, подала ходатайство ФНС, которая требует учесть долг экс-губернатора в 2,6 млн рублей. Сам Борис Дубровский после отставки уехал из России. Его сын, Александр Дубровский, также признан банкротом. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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