Полицию и ФНС просят раскрыть, чем владеет дочь челябинского экс-губернатора

30 ноября 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

В суде попросили представить сведения об имуществе дочери бывшего губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство, согласно которому должна быть раскрыты сведения о принадлежащем движимом и недвижимом имуществе дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны. Ходатайство в рамках процесса банкротства Дубровского-старшего подала финансовый управляющий Тамара Демидова. «Финансовый управляющий просит истребовать: 1. от УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области сведения в отношении Дубровской А.Б. о принадлежащей ей транспортных средствах за период с 01.01.2014 по настоящее время; 2. от публично правовой компании „Роскадастр“ сведения об объектах недвижимости за период с 01.01.2014 по настоящее время», — говорится в документах суда. Также Демидова просит, чтобы такие сведения предоставила ФНС. Ходатайство принято к производству. Судебное заседание состоится 18 декабря. По данным URA.RU, такие сведения необходимы для того, чтобы выяснить какие активы передал Дубровский дочери. Эти активы потребуют вернуть, если у Дубровского-старшего не хватит денег для расчета с кредиторами. Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания также обанкрочена. Сумма долгов Дубровского превышает 37 млн рублей. Кроме того, подала ходатайство ФНС, которая требует учесть долг экс-губернатора в 2,6 млн рублей. Сам Борис Дубровский после отставки уехал из России. Его сын, Александр Дубровский, также признан банкротом. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В арбитражный суд Челябинской области поступило ходатайство, согласно которому должна быть раскрыты сведения о принадлежащем движимом и недвижимом имуществе дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны. Ходатайство в рамках процесса банкротства Дубровского-старшего подала финансовый управляющий Тамара Демидова. «Финансовый управляющий просит истребовать: 1. от УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области сведения в отношении Дубровской А.Б. о принадлежащей ей транспортных средствах за период с 01.01.2014 по настоящее время; 2. от публично правовой компании „Роскадастр“ сведения об объектах недвижимости за период с 01.01.2014 по настоящее время», — говорится в документах суда. Также Демидова просит, чтобы такие сведения предоставила ФНС. Ходатайство принято к производству. Судебное заседание состоится 18 декабря. По данным URA.RU, такие сведения необходимы для того, чтобы выяснить какие активы передал Дубровский дочери. Эти активы потребуют вернуть, если у Дубровского-старшего не хватит денег для расчета с кредиторами. Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сама компания также обанкрочена. Сумма долгов Дубровского превышает 37 млн рублей. Кроме того, подала ходатайство ФНС, которая требует учесть долг экс-губернатора в 2,6 млн рублей. Сам Борис Дубровский после отставки уехал из России. Его сын, Александр Дубровский, также признан банкротом. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.