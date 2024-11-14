14 ноября 2024

ФНС выставила счет обанкроченному челябинскому экс-губернатору Дубровскому

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства в Челябинске, портрет, нимб, дубровский борис, ореол
Налоговики хотят включить в долги экс-губернатора еще 2,6 млн рублей Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Межрайонная инспекции ФНС №32 по Челябинской области просит включить в число долгов экс-губернатора Бориса Дубровского 2,6 млн рублей. Заявление пока не принято к производству. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«Судья при принятии к производству требования уполномоченного органа размере 2 612 038 рублей 09 копеек, предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дубровского Бориса Александровича, решил оставить заявление без движения», — говорится в сообщении. В документе указано, что в иске налоговой нет доказательств, что требования долга вручены другим участникам процесса банкротства. Поэтому заявление пока рассматривать не будут.

Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долга в 37,2 млн рублей перед семейной компанией «Монтажник». Сама кампания также признана банкротом. Обанкрочен и Александр Дубровский, сын бывшего главы региона. Дубровский-старший уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Межрайонная инспекции ФНС №32 по Челябинской области просит включить в число долгов экс-губернатора Бориса Дубровского 2,6 млн рублей. Заявление пока не принято к производству. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Судья при принятии к производству требования уполномоченного органа размере 2 612 038 рублей 09 копеек, предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дубровского Бориса Александровича, решил оставить заявление без движения», — говорится в сообщении. В документе указано, что в иске налоговой нет доказательств, что требования долга вручены другим участникам процесса банкротства. Поэтому заявление пока рассматривать не будут. Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долга в 37,2 млн рублей перед семейной компанией «Монтажник». Сама кампания также признана банкротом. Обанкрочен и Александр Дубровский, сын бывшего главы региона. Дубровский-старший уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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