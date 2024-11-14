ФНС выставила счет обанкроченному челябинскому экс-губернатору Дубровскому

15 ноября 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Налоговики хотят включить в долги экс-губернатора еще 2,6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Межрайонная инспекции ФНС №32 по Челябинской области просит включить в число долгов экс-губернатора Бориса Дубровского 2,6 млн рублей. Заявление пока не принято к производству. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Судья при принятии к производству требования уполномоченного органа размере 2 612 038 рублей 09 копеек, предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дубровского Бориса Александровича, решил оставить заявление без движения», — говорится в сообщении. В документе указано, что в иске налоговой нет доказательств, что требования долга вручены другим участникам процесса банкротства. Поэтому заявление пока рассматривать не будут. Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долга в 37,2 млн рублей перед семейной компанией «Монтажник». Сама кампания также признана банкротом. Обанкрочен и Александр Дубровский, сын бывшего главы региона. Дубровский-старший уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Межрайонная инспекции ФНС №32 по Челябинской области просит включить в число долгов экс-губернатора Бориса Дубровского 2,6 млн рублей. Заявление пока не принято к производству. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Судья при принятии к производству требования уполномоченного органа размере 2 612 038 рублей 09 копеек, предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дубровского Бориса Александровича, решил оставить заявление без движения», — говорится в сообщении. В документе указано, что в иске налоговой нет доказательств, что требования долга вручены другим участникам процесса банкротства. Поэтому заявление пока рассматривать не будут. Дубровский признан финансово несостоятельным из-за долга в 37,2 млн рублей перед семейной компанией «Монтажник». Сама кампания также признана банкротом. Обанкрочен и Александр Дубровский, сын бывшего главы региона. Дубровский-старший уехал из России. Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.