Фестиваль ХМАО стал лучшим туристическим событием России

Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», который проходит в Нижневартовске (ХМАО), стал победителем международной премии «Russian Event awards 2024». Он занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек». Об этом сообщил директор городского Дворца искусств Антон Романов.
«Фестиваль искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи“ занял первое место в общенациональном финале XIII Международной премии „Russian Event awards 2024“ в номинации „Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек“… Спасибо нескольким поколениям организаторов, за то, что на протяжении полувека фестиваль остается главным летним событием Нижневартовска и всей Югры!» — написал Романов на своей странице VK.
Он напомнил, что «Самотлорские ночи» систематически отмечается на различных мероприятиях, часто забирая призовые места. Также директор добавил, что в этом ему с 2017 года помогает команда Дворца искусств.
Недавно фестиваль «Самотлорские ночи» также занял второе место в туристической премии Russian Event Awards-2024 по Уралу. Вартовчан там развлекали рыболовными соревнованиями, кинопросмотрами, шоу и различными интерактивными площадками.
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