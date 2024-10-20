20 октября 2024
19 октября 2024

Легендарный фестиваль из Нижневартовска отметили на престижной премии

Югорский фестиваль «Самотлорские ночи» стал лауреатом Russian Event Awards
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году фестиваль «Самотлорские ночи» провели в 49 раз
В 2024 году фестиваль «Самотлорские ночи» провели в 49 раз Фото:

Фестиваль «Самотлорские ночи», который проходит летом в Нижневартовске (ХМАО) с 1975 года, занял второе место в туристической премии Russian Event Awards-2024 по Уралу. Список лауреатов организаторы опубликовали на официальном сайте.

«Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек. 2 место: XLIX (49) фестиваль искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи“, МБУ „Дворец искусств“, ХМАО, Нижневартовск», — следует из списка.

Гостем на 49-м по счету фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске стала рок-группа «Земляне». Вартовчан также развлекали рыболовными соревнованиями, кинопросмотрами, шоу, различными интерактивными площадками.

Премией Russian Event Awards-2024 также отмечен югорский фестиваль «Уха на Оби» в номинации лучшего события в сфере сельского туризма. Его ежегодно проводят в Октябрьском районе ХМАО, в деревне Нижние Нарыкары.

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Фестиваль «Самотлорские ночи», который проходит летом в Нижневартовске (ХМАО) с 1975 года, занял второе место в туристической премии Russian Event Awards-2024 по Уралу. Список лауреатов организаторы опубликовали на официальном сайте. «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек. 2 место: XLIX (49) фестиваль искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи“, МБУ „Дворец искусств“, ХМАО, Нижневартовск», — следует из списка. Гостем на 49-м по счету фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске стала рок-группа «Земляне». Вартовчан также развлекали рыболовными соревнованиями, кинопросмотрами, шоу, различными интерактивными площадками. Премией Russian Event Awards-2024 также отмечен югорский фестиваль «Уха на Оби» в номинации лучшего события в сфере сельского туризма. Его ежегодно проводят в Октябрьском районе ХМАО, в деревне Нижние Нарыкары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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