Легендарный фестиваль из Нижневартовска отметили на престижной премии

Фестиваль «Самотлорские ночи», который проходит летом в Нижневартовске (ХМАО) с 1975 года, занял второе место в туристической премии Russian Event Awards-2024 по Уралу. Список лауреатов организаторы опубликовали на официальном сайте.
«Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек. 2 место: XLIX (49) фестиваль искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи“, МБУ „Дворец искусств“, ХМАО, Нижневартовск», — следует из списка.
Гостем на 49-м по счету фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске стала рок-группа «Земляне». Вартовчан также развлекали рыболовными соревнованиями, кинопросмотрами, шоу, различными интерактивными площадками.
Премией Russian Event Awards-2024 также отмечен югорский фестиваль «Уха на Оби» в номинации лучшего события в сфере сельского туризма. Его ежегодно проводят в Октябрьском районе ХМАО, в деревне Нижние Нарыкары.
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