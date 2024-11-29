ВКС России уничтожили 200 боевиков в Сирии за одни сутки

ВКС России уничтожили в Сирии за сутки не менее 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России, признана террористической). Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк.
«За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — заявил Игнасюк URA.RU. По его словам, ВКС России бьют ракетами и бомбами по технике и живой силе незаконных формирований. Удары наносят по складам, артиллерийским позициям, пунктам управления террористов.
Сирийские вооруженные террористические группировки ранее провели крупную атаку в местных провинциях Идлиб и Алеппо. В ходе наступления они захватили несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города. Армия Сирии сообщила, что ведет борьбу с боевиками, они несут потери, пишет РТ.
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