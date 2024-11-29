29 ноября 2024

ВКС России уничтожили 200 боевиков в Сирии за одни сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сирии обострился конфликт с местными террористическими группировками
В Сирии обострился конфликт с местными террористическими группировками Фото:

ВКС России уничтожили в Сирии за сутки не менее 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России, признана террористической). Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк.

«За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — заявил Игнасюк URA.RU. По его словам, ВКС России бьют ракетами и бомбами по технике и живой силе незаконных формирований. Удары наносят по складам, артиллерийским позициям, пунктам управления террористов.

Сирийские вооруженные террористические группировки ранее провели крупную атаку в местных провинциях Идлиб и Алеппо. В ходе наступления они захватили несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города. Армия Сирии сообщила, что ведет борьбу с боевиками, они несут потери, пишет РТ.

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ВКС России уничтожили в Сирии за сутки не менее 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России, признана террористической). Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк. «За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — заявил Игнасюк URA.RU. По его словам, ВКС России бьют ракетами и бомбами по технике и живой силе незаконных формирований. Удары наносят по складам, артиллерийским позициям, пунктам управления террористов. Сирийские вооруженные террористические группировки ранее провели крупную атаку в местных провинциях Идлиб и Алеппо. В ходе наступления они захватили несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города. Армия Сирии сообщила, что ведет борьбу с боевиками, они несут потери, пишет РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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