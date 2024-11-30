Города «тюменской матрешки» стали побратимами

Мэры Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко и Нягани (ХМАО) Иван Ямашев, а также замглавы Ялуторовска (Тюменская область) Ольга Губачева подписали соглашение о сотрудничестве, сделав муниципалитеты городами-побратимами. Об этом сообщает правительство ЯНАО.
«Губкинский, Нягань и Ялуторовск заключили соглашение об установлении побратимских связей между городами. Документ о сотрудничестве между органами местного самоуправления подписали представители трех муниципалитетов „тюменской матрешки“: глава Губкинского Андрей Бандурко, мэр Нягани Иван Ямашев и заместитель главы тюменского города Ялуторовск Ольга Губачева», — написано на сайте ведомства.
В рамках соглашения города будут развивать отношения в сферах промышленности, строительства, транспорта, коммуникаций, образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Также они проведут совместные мероприятия, обменяются опытом и станут постоянными гостями на местных ярмарках.
Представители муниципалитетов уже побывали в Нягани. Там они осмотрели и оценили Няганскую ГРЭС, которая очень впечатлила чиновников. Бандурко поблагодарил Ямашева за теплый прием и гостеприимство, а также пригласил глав городов-побратимов в Губкинский на масленичные гуляния.
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