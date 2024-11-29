Несмертельный номер: в Санкт-Петербурге мужчина устроил спектакль с муляжом гранаты

В Санкт-Петербурге мужчина угрожал посетителям ресторана BeerHouse чекой от гранаты. Он был задержан. Граната оказалась муляжом.
«Он показал чеку от гранаты и сказал, что был ранее судим... Потом оказалось, что это была не чека, а муляж», ? сообщил собеседник «Известий». По его словам, 29 ноября мужчина в нетрезвом состоянии пришел и сообщил персоналу, что ранее был судим за убийство, а сейчас смертельно болен. После рассказа о себе он достал предмет, похожий на чеку от гранаты.
Отмечается, что задержанный посещал данный ресторан в течение нескольких дней. Он вел себя вызывающе, а также начинал конфликт с персоналом заведения.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина зашел в кафе во Фрунзенском районе, сорвал чеку с боевой гранаты и угрожал взорвать заведение. Позже он лично позвонил в полицию, чтобы сообщить об угрозе.
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