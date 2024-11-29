29 ноября 2024

Несмертельный номер: в Санкт-Петербурге мужчина устроил спектакль с муляжом гранаты

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который угрожал муляжом гранаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина в нетрезвом состоянии угрожал посетителям ресторана муляжом гранаты
Мужчина в нетрезвом состоянии угрожал посетителям ресторана муляжом гранаты Фото:

В Санкт-Петербурге мужчина угрожал посетителям ресторана BeerHouse чекой от гранаты. Он был задержан. Граната оказалась муляжом.

«Он показал чеку от гранаты и сказал, что был ранее судим... Потом оказалось, что это была не чека, а муляж», ? сообщил собеседник «Известий». По его словам, 29 ноября мужчина в нетрезвом состоянии пришел и сообщил персоналу, что ранее был судим за убийство, а сейчас смертельно болен. После рассказа о себе он достал предмет, похожий на чеку от гранаты.

Отмечается, что задержанный посещал данный ресторан в течение нескольких дней. Он вел себя вызывающе, а также начинал конфликт с персоналом заведения.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина зашел в кафе во Фрунзенском районе, сорвал чеку с боевой гранаты и угрожал взорвать заведение. Позже он лично позвонил в полицию, чтобы сообщить об угрозе.

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В Санкт-Петербурге мужчина угрожал посетителям ресторана BeerHouse чекой от гранаты. Он был задержан. Граната оказалась муляжом. «Он показал чеку от гранаты и сказал, что был ранее судим... Потом оказалось, что это была не чека, а муляж», ? сообщил собеседник «Известий». По его словам, 29 ноября мужчина в нетрезвом состоянии пришел и сообщил персоналу, что ранее был судим за убийство, а сейчас смертельно болен. После рассказа о себе он достал предмет, похожий на чеку от гранаты. Отмечается, что задержанный посещал данный ресторан в течение нескольких дней. Он вел себя вызывающе, а также начинал конфликт с персоналом заведения. Ранее в Санкт-Петербурге мужчина зашел в кафе во Фрунзенском районе, сорвал чеку с боевой гранаты и угрожал взорвать заведение. Позже он лично позвонил в полицию, чтобы сообщить об угрозе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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