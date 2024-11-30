Норвегия получила рекордный доход, вытеснив российский газ

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Норвегия заработала более 115 миллиардов долларов за счет вытеснения российского газа в ЕС
Норвегия заработала более 115 миллиардов долларов за счет вытеснения российского газа в ЕС Фото:

Доход Норвегии за счет вытеснения российского газа из Евросоюза составил более 115 миллиардов долларов. При этом практически все норвежские компании ушли из Российской Федерации. Об этом рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. 

«Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике ... норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 миллиардов долларов сверхдоходов», — сообщил Корчунов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что из-за этого Осло и Москва к минимуму свели двустороннюю торговлю. Она ограничена перечнем неподсанкционных товаров. 

Посол России в Норвегии подчеркнул, что особенно сильно от этого пострадали норвежские судоремонтные предприятия. Из-за сложившейся ситуации ее владельцы отказались от контрактов на ремонт российских судов. Часть сотрудников попала под сокращение. 

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Доход Норвегии за счет вытеснения российского газа из Евросоюза составил более 115 миллиардов долларов. При этом практически все норвежские компании ушли из Российской Федерации. Об этом рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.  «Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике ... норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 миллиардов долларов сверхдоходов», — сообщил Корчунов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что из-за этого Осло и Москва к минимуму свели двустороннюю торговлю. Она ограничена перечнем неподсанкционных товаров.  Посол России в Норвегии подчеркнул, что особенно сильно от этого пострадали норвежские судоремонтные предприятия. Из-за сложившейся ситуации ее владельцы отказались от контрактов на ремонт российских судов. Часть сотрудников попала под сокращение. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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