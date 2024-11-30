Норвегия получила рекордный доход, вытеснив российский газ

Доход Норвегии за счет вытеснения российского газа из Евросоюза составил более 115 миллиардов долларов. При этом практически все норвежские компании ушли из Российской Федерации. Об этом рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
«Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с отдельными изъятиями. При этом санкции двойственно сказались на норвежской экономике ... норвежцы солидно заработали на вытеснении российского газа в Европе, обеспечив себе из-за высоких цен более 115 миллиардов долларов сверхдоходов», — сообщил Корчунов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что из-за этого Осло и Москва к минимуму свели двустороннюю торговлю. Она ограничена перечнем неподсанкционных товаров.
Посол России в Норвегии подчеркнул, что особенно сильно от этого пострадали норвежские судоремонтные предприятия. Из-за сложившейся ситуации ее владельцы отказались от контрактов на ремонт российских судов. Часть сотрудников попала под сокращение.
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