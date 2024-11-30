Глава Украины Владимир Зеленский своим приказом держать Курахово любой ценой обрек на гибель группировку ВСУ в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе. Тем самым обрек ее на верную гибель», — заявил Рогов. Его слова передает РИА Новости.
По мнению Рогова, нынешний украинский лидер бросает своих солдат на убой. Рогов считает, что делает это Зеленский ради картинки для публики с Запада.
Бои в районе Курахово шли более месяца. Данный населенный пункт имеет стратегическое значение. 26 ноября ВСУ экстренно вывели часть своих подразделений из центра Курахово.
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