На территории ДНР российские военные подразделения активно продвигаются по кураховскому направлению, которое находится на западе республики. Бои за Курахово идут уже больше месяца. На прошедшей неделе силам России удалось преодолеть последние позиции обороны ВСУ в районе города, и сейчас они ведут боевые действия, приближаясь к центральной части Курахово. Сегодня, 20 ноября, в интернете было опубликовано видео боев за город. На кадрах видно, как российские дроны прилетают по позициям ВСУ в районах с малоэтажной и одноэтажной застройкой. Где находится Курахово, в котором идут ожесточенные бои, и почему оно важно для ВС РФ — в материале URA.RU.
Где находится Курахово
Курахово, город, находящийся на западе ДНР, расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах на юг от Красноармейска (украинское название — Покровска). Город разместился на левом берегу Кураховского водохранилища, протекающего по реке Волчья. По последним статистическим данным, в 2022 году численность населения Курахово составила приблизительно 18 тысяч человек.
В число крупнейших предприятий города и округа входили Кураховская ТЭС, шахта «Кураховская», расположенная в городе Горняк, и обогатительная фабрика в Кураховке. До 2022 года эти предприятия активно функционировали, но затем их добыча угля сократилась с 21,9 тысячи тонн до 12,6 тысячи тонн. В Курахово также работали значимые машиностроительные, химические и металлургические заводы, включая завод «Электросталь», НПО «Синтоп» и Свято-Ильинский машиностроительный завод.
В районе функционировали 35 агропромышленных предприятий, специализирующихся в основном на выращивании зерновых и производстве кормов для животных. Вследствие военных действий в 2022 году большинство населения было эвакуировано, а промышленные объекты либо остановили свою работу, либо были разрушены.
Ожесточенные бои в Курахово
Российские военные формирования продолжают активные действия на кураховском направлении в ДНР, поддерживаемые ударами артиллерии, которая следует за пехотными подразделениями. По информации РИА Новости, на прошлой неделе российские войска смогли продвинуться к центральной части Курахово, захваченного ВСУ. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. Ранее Рогов уточнил, что ВС РФ укрепились у железнодорожной станции на востоке города, где ведутся уличные бои. Он отметил, что российские войска закрепились на восточных окраинах Курахово и контролируют ситуацию в этом районе.
Кроме того, стало известно о том, что группировка ВСУ к югу от Курахово, в частности в Елизаветовке и Ильинке, оказалась в окружении и была отрезана от основных сил и возможности получения поддержки. Об этом 12 ноября сообщили в силовых структурах РФ. Украинские войска пытаются вывести свои подразделения из окружения небольшими группами, но все пути отхода контролируются ВС РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин также сообщил о том, что ВС РФ действуют в самом Курахово и перекрывают там пути снабжения ВСУ. С конца октября российские войска освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Курахово, включая Горняк, Кураховку и Волченку, а 14 ноября — Вознесенку. После освобождения Новоалексеевки 18 ноября российским войскам открылась возможность обстреливать дорогу, соединяющую Днепр и Курахово.
Почему взятие Курахово важно для России
Более месяца продолжаются интенсивные боевые действия за контроль над Курахово. Этот город имеет стратегическое значение для ВСУ, так как он защищает подступы к Красноармейску — ключевому транспортному и железнодорожному узлу, через который осуществляется логистика донбасской группировки ВСУ. Курахово также служит последним пунктом, с которого возможно ведение артиллерийского огня по Донецку. Как отметил Денис Пушилин, с освобождением Курахово и последующим продвижением ВС РФ, украинская сторона лишится возможности обстреливать Донецк, в частности Петровский район, который сильно пострадал в последние месяцы.
За водохранилищем находится только один населенный пункт — Новая Ильинка, связанный с городом двумя мостами: автомобильным и железнодорожным. Эти мосты играли ключевую роль в логистике ВСУ. В марте 2024 года российские войска повредили железнодорожный мост, а в сентябре был нанесен удар по автомобильному мосту.
Курахово также представляет значительный интерес для ВС РФ, поскольку это наибольший населенный пункт на юго-западе Донбасса, оставшийся под контролем украинских войск длительное время после освобождения Угледара в октябре 2024 года. Город имеет важное логистическое значение для поддержки гарнизона Угледара.
Взятие Курахово дает российским войскам возможность двигаться дальше к Великой Новоселке, где расположен крупный логистический центр ВСУ, что позволяет быстро его нейтрализовать. Кроме того, контроль над Курахово создает условия для начала наступления на восток Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк. Это позволит продвигаться на север и северо-запад для обеспечения безопасности флангов группировки, действующей в направлении Красноармейска.
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