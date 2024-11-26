ВСУ экстренно вывели часть группировки из центра Курахово

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ВСУ в Курахово перешли на позиции к трубному заводу
ВСУ в Курахово перешли на позиции к трубному заводу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ экстренно вывели часть своих подразделений из центра Курахово, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают представители силовых структур.

«Противник частично вывел свои силы из района многоэтажек», — передает сообщение источника из силовых структур ТАСС. Переброска происходит малыми группами к трубному заводу, где ВСУ укрепили свои позиции. Некоторые группы пытаются покинуть город через западный выезд.

Бои в районе Курахово продолжаются уже более месяца. ВС РФ приближаются к центральной части города. Курахово имеет стратегическое значение. Российские силы уже контролируют около трети города и продолжают свое давление, передает «Царьград».

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ВСУ экстренно вывели часть своих подразделений из центра Курахово, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают представители силовых структур. «Противник частично вывел свои силы из района многоэтажек», — передает сообщение источника из силовых структур ТАСС. Переброска происходит малыми группами к трубному заводу, где ВСУ укрепили свои позиции. Некоторые группы пытаются покинуть город через западный выезд. Бои в районе Курахово продолжаются уже более месяца. ВС РФ приближаются к центральной части города. Курахово имеет стратегическое значение. Российские силы уже контролируют около трети города и продолжают свое давление, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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