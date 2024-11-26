ВСУ экстренно вывели часть группировки из центра Курахово

ВСУ экстренно вывели часть своих подразделений из центра Курахово, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают представители силовых структур.
«Противник частично вывел свои силы из района многоэтажек», — передает сообщение источника из силовых структур ТАСС. Переброска происходит малыми группами к трубному заводу, где ВСУ укрепили свои позиции. Некоторые группы пытаются покинуть город через западный выезд.
Бои в районе Курахово продолжаются уже более месяца. ВС РФ приближаются к центральной части города. Курахово имеет стратегическое значение. Российские силы уже контролируют около трети города и продолжают свое давление, передает «Царьград».
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