В России продлили ограничения на экспорт бензина

Российское правительство приняло решение продлить ограничение на экспорт бензина до 31 января 2025 года. Как сообщается на официальном сайте кабмина, данная мера не затронет поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.
«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — уточняется на сайте кабмина. Ключевые участники рынка смогут продолжать свою деятельность без значительных изменений.
По информации правительства, продление ограничений на экспорт бензина направлено на поддержание стабильности на внутреннем топливном рынке и экономики нефтепереработки, а также направлено на борьбу с серым экспортом автомобильного бензина. Эти меры помогут предотвратить возможные дефициты и скачки цен на топливо в стране.
Изначально запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта 2024 года и предполагалось, что он продлится до 31 августа. Однако, начиная с 1 сентября, срок действия этого ограничения был продлен до конца года. Тем не менее, в период с конца мая по июль текущего года временно разрешили экспорт бензина в связи с переизбытком продукта на внутреннем рынке.
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