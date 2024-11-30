От «Красной машины» до олимпийских рекордов: Россия отмечает день хоккея

Хоккей — один из самых популярных и любимых видов спорта в России. Неудивительно, что у этой увлекательной игры есть свой собственный праздник — Всероссийский день хоккея, который отмечается ежегодно 1 декабря. В этой статье URA.RU расскажет об истории и традициях этого праздника, а также о его значении для российского спорта и общества.
История праздника
Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе легендарного советского хоккеиста и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Дата 1 декабря была выбрана не случайно — именно в этот день в 1946 году была создана Федерация хоккея СССР, положившая начало развитию этого вида спорта в нашей стране.
Первый чемпионат СССР по хоккею стартовал 22 декабря 1946 года, поэтому эта дата считается днем рождения отечественного хоккея. Однако для праздника была выбрана символическая дата 1 декабря, знаменующая начало зимы и хоккейного сезона.
Развитие хоккея в СССР и России
Советская школа хоккея быстро завоевала мировое признание. Уже в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимних Олимпийских играх и сразу же завоевала золотые медали. Впоследствии советские хоккеисты еще 7 раз становились олимпийскими чемпионами и 22 раза выигрывали чемпионаты мира. Во всем мире сборную СССР прозвали «Красной машиной», в последствии и российскую сборную начали ассоциировать с этим прозвищем.
После распада СССР российский хоккей пережил непростые времена, но уже в 2000-х годах началось его возрождение. Одним из символов этого возрождения стала победа сборной России на Олимпийских играх 2018 года — первое олимпийское золото в хоккее за 26 лет.
Традиции празднования
Всероссийский день хоккея — это не только повод отдать дань уважения славной истории нашего хоккея, но и возможность популяризировать этот вид спорта, привлечь к нему внимание молодежи. В этот день по всей стране проводятся различные мероприятия:
- Матчи и товарищеские встречи профессиональных и любительских команд;
- Мастер-классы и открытые тренировки для юных хоккеистов с участием звезд;
- Встречи с ветеранами хоккея, автограф-сессии;
- Турниры среди детских и молодежных команд;
- Благотворительные акции в поддержку детского хоккея.
Часто в этот день на лед выходят известные политики, актеры, музыканты, подчеркивая тем самым значение хоккея для нашей страны. Так, президент РФ Владимир Путин, известный своей любовью к этому виду спорта, является инициатором создания Ночной хоккейной лиги — массового любительского турнира.
Значение праздника
День хоккея — это не только дань традиции, но и импульс для дальнейшего развития этого вида спорта. Он призван объединить всех неравнодушных — действующих хоккеистов и ветеранов, тренеров и функционеров, болельщиков и просто любителей хоккея.
Поддержка массового спорта и привлечение к занятиям хоккеем детей и молодежи — одна из главных задач этого праздника. Хоккейные секции и школы в этот день открывают двери для всех желающих, проводят дни открытых дверей, турниры и мастер-классы.
В целом Всероссийский день хоккея призван сохранять и приумножать славные традиции отечественной хоккейной школы, воспитавшей целую плеяду выдающихся игроков. Таких, как Всеволод Бобров, Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Павел Буре, Александр Овечкин, Евгений Малкин и многих других.
Какие подарки и сувениры лучше дарить на День хоккея
Для хоккейных болельщиков и самих спортсменов день хоккея — отличный повод пополнить свою коллекцию атрибутики и сувениров. Самые популярные подарки к этому празднику:
- Хоккейные свитеры и шарфы с символикой любимых команд;
- Клюшки и шайбы с автографами игроков;
- Книги и альбомы по истории хоккея;
- Коллекционные фигурки хоккеистов;
- Билеты на матчи и абонементы на домашние игры.
Также отличным подарком может стать сертификат на посещение хоккейной школы или мастер-класса для детей и взрослых. Или просто совместный поход всей семьей на каток.
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