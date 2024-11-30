В Грузии прошли массовые акции протесты после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил об отказе правительства вести переговоры о вступлении страны в Европейский Союз как минимум до 2028 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство в госперевороте.
На митинг в Тбилиси к зданию парламента вышли несколько тысяч человек. Демонстранты с флагами Грузии и ЕС перекрыли проспект Руставели, где расположено здание парламента страны. Граждане требовали отставки правительства.
Неожиданно сотрудники правоохранительных органов приступили к разгону толпы. Они активно преследовали участников протеста, осуществляя задержания с применением физической силы. Проспект Руставели был полностью освобожден от протестующих.
Сотрудниками МВД Грузии было задержано 107 человек. Причиной стало неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство. В ходе потасовок возникли между протестующими и полицией, пострадали 10 представителей МВД.
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