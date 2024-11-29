Пострадавший в смертельной аварии под Нижним Тагилом скончался в больнице

Пострадавший в аварии на девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу 49-летний водитель Hyundai Solaris скончался в больнице. 29 ноября он попал в аварию с микроавтобусом, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
«Еще один участник ДТП, 49-летний водитель автомашины Hyundai, скончался в больнице. По данному факту продолжается проведение расследования органами внутренних дел», — говорится в telegram-канале ведомства.
Авария произошла в 17:00 29 ноября. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. После удара легковой автомобиль съехал в кювет.
В результате ДТП водитель и 75-летний пассажир Fiat скончались на месте аварии. Водителя Hyundai доставили в тяжелом состоянии в больницу в Нижнем Тагиле.
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