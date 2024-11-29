29 ноября 2024

Пострадавший в смертельной аварии под Нижним Тагилом скончался в больнице

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Ранее пострадавшего госпитализировали в Нижний Тагил (архивное фото)
Ранее пострадавшего госпитализировали в Нижний Тагил (архивное фото) Фото:

Пострадавший в аварии на девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу 49-летний водитель Hyundai Solaris скончался в больнице. 29 ноября он попал в аварию с микроавтобусом, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.

«Еще один участник ДТП, 49-летний водитель автомашины Hyundai, скончался в больнице. По данному факту продолжается проведение расследования органами внутренних дел», — говорится в telegram-канале ведомства.

Авария произошла в 17:00 29 ноября. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. После удара легковой автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель и 75-летний пассажир Fiat скончались на месте аварии. Водителя Hyundai доставили в тяжелом состоянии в больницу в Нижнем Тагиле.

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Пострадавший в аварии на девятом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу 49-летний водитель Hyundai Solaris скончался в больнице. 29 ноября он попал в аварию с микроавтобусом, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области. «Еще один участник ДТП, 49-летний водитель автомашины Hyundai, скончался в больнице. По данному факту продолжается проведение расследования органами внутренних дел», — говорится в telegram-канале ведомства. Авария произошла в 17:00 29 ноября. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. После удара легковой автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП водитель и 75-летний пассажир Fiat скончались на месте аварии. Водителя Hyundai доставили в тяжелом состоянии в больницу в Нижнем Тагиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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