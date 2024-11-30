Российский бизнесмен Алишер Усманов стал президентом Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает ТАСС.
«Россиянин Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования (FIE)», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Выборы прошли на конгрессе организации в Ташкенте.
Усманову 71 год. С 2008 года он руководил FIE, однако 1 марта 2022 года он добровольно решил временно отстраниться от исполнения обязанностей президента этой организации.
Ранее пресс-служба организации заявила, что Усманов стал кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Отмечается, что до избрания нового руководителя обязанности президента временно исполнял Эммануэль Кациадакис из Греции.
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