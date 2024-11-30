Финны намерены заминировать границу с Россией

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Безопасность Финляндии превыше всего, заявил президент Стубб
Безопасность Финляндии превыше всего, заявил президент Стубб Фото:

Финляндия выражает решительную поддержку в вопросе установки противопехотных мин на границе с Россией, с учетом интересов безопасности и эффективности страны. Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб.

«Украина пытается остановить российскую пехоту... как она лучше всего это делает? Очень вероятно, частично с помощью мин и частично с беспилотниками», — заявил Стубб. Его слова приводит Yle.fi. Он назвал Россию «самой большой угрозой безопасности страны» и отметил, что Финляндия должна ответить на эту угрозу любым способом.

Ранее местная жительница Финляндии заявила, что в стране боятся столкновения с Россией из-за конфликта на Украине. Ее слова передавал The Guardian. В публикации подчеркнули, что сейчас финских солдат готовят к потенциальной войне с Россией.

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Финляндия выражает решительную поддержку в вопросе установки противопехотных мин на границе с Россией, с учетом интересов безопасности и эффективности страны. Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб. «Украина пытается остановить российскую пехоту... как она лучше всего это делает? Очень вероятно, частично с помощью мин и частично с беспилотниками», — заявил Стубб. Его слова приводит Yle.fi. Он назвал Россию «самой большой угрозой безопасности страны» и отметил, что Финляндия должна ответить на эту угрозу любым способом. Ранее местная жительница Финляндии заявила, что в стране боятся столкновения с Россией из-за конфликта на Украине. Ее слова передавал The Guardian. В публикации подчеркнули, что сейчас финских солдат готовят к потенциальной войне с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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