Финны намерены заминировать границу с Россией

Финляндия выражает решительную поддержку в вопросе установки противопехотных мин на границе с Россией, с учетом интересов безопасности и эффективности страны. Об этом сообщил президент Финляндии Александер Стубб.
«Украина пытается остановить российскую пехоту... как она лучше всего это делает? Очень вероятно, частично с помощью мин и частично с беспилотниками», — заявил Стубб. Его слова приводит Yle.fi. Он назвал Россию «самой большой угрозой безопасности страны» и отметил, что Финляндия должна ответить на эту угрозу любым способом.
Ранее местная жительница Финляндии заявила, что в стране боятся столкновения с Россией из-за конфликта на Украине. Ее слова передавал The Guardian. В публикации подчеркнули, что сейчас финских солдат готовят к потенциальной войне с Россией.
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