Челябинские компании будут дарить на Новый год блокноты и алкоголь

30 ноября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

В каждой пятой компании Челябинска подарки вручат детям сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новогодние презенты клиентам и бизнес-партнерам приготовили в четырех из десяти компаниях Челябинска. В перечень подарков вошли канцтовары и горячительные напитки. Об этом URA.RU рассказали в аналитики сервиса SuperJob. «В этом году 37% компаний организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь», — говорится в исследовании. В SuperJob уточнили, что в преддверии Нового года только в одной из пяти компаний решили подготовить подарки не только для членов коллектива, но и для их детей. В каждой пятой фирме предусмотрены подарки только для сотрудников. В половине всех предприятий предусмотрели сюрпризы исключительно для детей работников. В список наиболее популярных подарков на Новый год вошли календари и канцелярия с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, новогодние сувениры и продукция компании. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске цены на новогодние елки достигли 199 тысяч рублей. Объявление с таким предложением размещено на доске интернет-объявлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новогодние презенты клиентам и бизнес-партнерам приготовили в четырех из десяти компаниях Челябинска. В перечень подарков вошли канцтовары и горячительные напитки. Об этом URA.RU рассказали в аналитики сервиса SuperJob. «В этом году 37% компаний организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь», — говорится в исследовании. В SuperJob уточнили, что в преддверии Нового года только в одной из пяти компаний решили подготовить подарки не только для членов коллектива, но и для их детей. В каждой пятой фирме предусмотрены подарки только для сотрудников. В половине всех предприятий предусмотрели сюрпризы исключительно для детей работников. В список наиболее популярных подарков на Новый год вошли календари и канцелярия с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, новогодние сувениры и продукция компании. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске цены на новогодние елки достигли 199 тысяч рублей. Объявление с таким предложением размещено на доске интернет-объявлений.