29 ноября 2024

Челябинские компании будут дарить на Новый год блокноты и алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, елка, игрушки, новогодние украшения, шары, новый год, елочка, праздник
В каждой пятой компании Челябинска подарки вручат детям сотрудников Фото:

Новогодние презенты клиентам и бизнес-партнерам приготовили в четырех из десяти компаниях Челябинска. В перечень подарков вошли канцтовары и горячительные напитки. Об этом URA.RU рассказали в аналитики сервиса SuperJob.

«В этом году 37% компаний организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь», — говорится в исследовании.

В SuperJob уточнили, что в преддверии Нового года только в одной из пяти компаний решили подготовить подарки не только для членов коллектива, но и для их детей. В каждой пятой фирме предусмотрены подарки только для сотрудников. В половине всех предприятий предусмотрели сюрпризы исключительно для детей работников. В список наиболее популярных подарков на Новый год вошли календари и канцелярия с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, новогодние сувениры и продукция компании.

Как ранее писало URA.RU, в Челябинске цены на новогодние елки достигли 199 тысяч рублей. Объявление с таким предложением размещено на доске интернет-объявлений.

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Новогодние презенты клиентам и бизнес-партнерам приготовили в четырех из десяти компаниях Челябинска. В перечень подарков вошли канцтовары и горячительные напитки. Об этом URA.RU рассказали в аналитики сервиса SuperJob. «В этом году 37% компаний организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь», — говорится в исследовании. В SuperJob уточнили, что в преддверии Нового года только в одной из пяти компаний решили подготовить подарки не только для членов коллектива, но и для их детей. В каждой пятой фирме предусмотрены подарки только для сотрудников. В половине всех предприятий предусмотрели сюрпризы исключительно для детей работников. В список наиболее популярных подарков на Новый год вошли календари и канцелярия с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, новогодние сувениры и продукция компании. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске цены на новогодние елки достигли 199 тысяч рублей. Объявление с таким предложением размещено на доске интернет-объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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