Путин подписал закон о новых штрафах за утечку персональных данных

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Также были установлены новые штрафы за осуществление обработки биометрических данных
Также были установлены новые штрафы за осуществление обработки биометрических данных Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за утечку персональных данных клиентов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Деяния, сопряженные с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей», — говорится в тексте документа. Отмечается, что также президент ввел уголовную ответственность за создание сайтов для незаконного оборота персональных данных.

Также были установлены новые штрафы до двух миллионов рублей за осуществление обработки биометрических данных без соответствующей аккредитации. Кроме того, в случае передачи биометрических данных, произошедшей по вине оператора, размер штрафа может достигать до 20 миллионов рублей.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за утечку персональных данных клиентов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Деяния, сопряженные с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей», — говорится в тексте документа. Отмечается, что также президент ввел уголовную ответственность за создание сайтов для незаконного оборота персональных данных. Также были установлены новые штрафы до двух миллионов рублей за осуществление обработки биометрических данных без соответствующей аккредитации. Кроме того, в случае передачи биометрических данных, произошедшей по вине оператора, размер штрафа может достигать до 20 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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