В Москве сварщики зарабатывают до 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила глава столичного департамента образования Ирина Каклюгина.
«В топе самых высокооплачиваемых профессий у нас сварщик. Хороший сварщик сегодня в Москве получает до 500 тысяч рублей», — заявила Каклюгина в программе «Москва едет» на телеканале «Москва 24».
Она добавила, что профессия сварщик входит в число самых высокооплачиваемых, следом идут операторы станков числового программного управления (ЧПУ) с зарплатой до 300 тысяч и слесари, которые могут зарабатывать до 350 тысяч. Каклюгина также отметила, что 95% московских выпускников гарантированно трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности.
Программа «Москва едет» посвящена столичному транспорту. Ведущей выступает советник заммэра столицы Юлия Темникова.
По данным MSK1.RU, зарплата сварщиков в Москве зависит от квалификации: ученики зарабатывают 75–85 тысяч рублей, сварщики третьих–четвертых разрядов — 90–100 тысяч, а специалисты пятых–шестых разрядов — 120–170 тысяч. Аттестат Национального агентства контроля сварки (НАКС) позволяет увеличить доход до 180–200 тысяч рублей, с возможностью заработка до 300 тысяч на вахте. Очень квалифицированные мастера могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, но для этого требуется высокая квалификация и знание специализированных техник.
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