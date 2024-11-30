В Москве заявили, что у них сварщики зарабатывают полмиллиона рублей в месяц. Видео

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Зарплата сварщика в Москве может достигать 500 тысяч рублей в месяц
Зарплата сварщика в Москве может достигать 500 тысяч рублей в месяц Фото:

В Москве сварщики зарабатывают до 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила глава столичного департамента образования Ирина Каклюгина.

«В топе самых высокооплачиваемых профессий у нас сварщик. Хороший сварщик сегодня в Москве получает до 500 тысяч рублей», — заявила Каклюгина в программе «Москва едет» на телеканале «Москва 24». 

Она добавила, что профессия сварщик входит в число самых высокооплачиваемых, следом идут операторы станков числового программного управления (ЧПУ) с зарплатой до 300 тысяч и слесари, которые могут зарабатывать до 350 тысяч. Каклюгина также отметила, что 95% московских выпускников гарантированно трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности.

Программа «Москва едет» посвящена столичному транспорту. Ведущей выступает советник заммэра столицы Юлия Темникова.

По данным MSK1.RU, зарплата сварщиков в Москве зависит от квалификации: ученики зарабатывают 75–85 тысяч рублей, сварщики третьих–четвертых разрядов — 90–100 тысяч, а специалисты пятых–шестых разрядов — 120–170 тысяч. Аттестат Национального агентства контроля сварки (НАКС) позволяет увеличить доход до 180–200 тысяч рублей, с возможностью заработка до 300 тысяч на вахте. Очень квалифицированные мастера могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, но для этого требуется высокая квалификация и знание специализированных техник.

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В Москве сварщики зарабатывают до 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила глава столичного департамента образования Ирина Каклюгина. «В топе самых высокооплачиваемых профессий у нас сварщик. Хороший сварщик сегодня в Москве получает до 500 тысяч рублей», — заявила Каклюгина в программе «Москва едет» на телеканале «Москва 24».  Она добавила, что профессия сварщик входит в число самых высокооплачиваемых, следом идут операторы станков числового программного управления (ЧПУ) с зарплатой до 300 тысяч и слесари, которые могут зарабатывать до 350 тысяч. Каклюгина также отметила, что 95% московских выпускников гарантированно трудоустраиваются на высокооплачиваемые должности. Программа «Москва едет» посвящена столичному транспорту. Ведущей выступает советник заммэра столицы Юлия Темникова. По данным MSK1.RU, зарплата сварщиков в Москве зависит от квалификации: ученики зарабатывают 75–85 тысяч рублей, сварщики третьих–четвертых разрядов — 90–100 тысяч, а специалисты пятых–шестых разрядов — 120–170 тысяч. Аттестат Национального агентства контроля сварки (НАКС) позволяет увеличить доход до 180–200 тысяч рублей, с возможностью заработка до 300 тысяч на вахте. Очень квалифицированные мастера могут зарабатывать до 500 тысяч рублей, но для этого требуется высокая квалификация и знание специализированных техник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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