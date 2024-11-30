Появилось видео, как бомбардировщики России и Китая летали в Тихом океане

Воздушно-космические силы России совместно с Военно-воздушными силами Китая провели совместное воздушное патрулирования Азиатско-Тихоокеанского региона. Видео данного патрулирования размещено в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана» — сообщает Минобороны. Отмечается, что российские и китайские самолеты находились в совместном полете в течение приблизительно восьми часов.
Уточняется, что в ходе выполнения задач по воздушному патрулированию, самолеты обеих стран строго придерживались международных правил. Инцидентов, связанных с нарушением границ воздушных пространств других государств, не зафиксировано. Данное мероприятие было организовано в рамках исполнения плана военного взаимодействия на 2024 год и не было направлено против каких-либо третьих стран.
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