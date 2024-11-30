Появилось видео, как бомбардировщики России и Китая летали в Тихом океане

МО РФ: авиация России и Китая провела совместное патрулирование в Тихом океане
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиация России и Китая провела совместное патрулирование в АТР
Авиация России и Китая провела совместное патрулирование в АТР Фото:

Воздушно-космические силы России совместно с Военно-воздушными силами Китая провели совместное воздушное патрулирования Азиатско-Тихоокеанского региона. Видео данного патрулирования размещено в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана» — сообщает Минобороны. Отмечается, что российские и китайские самолеты находились в совместном полете в течение приблизительно восьми часов.

Уточняется, что в ходе выполнения задач по воздушному патрулированию, самолеты обеих стран строго придерживались международных правил. Инцидентов, связанных с нарушением границ воздушных пространств других государств, не зафиксировано. Данное мероприятие было организовано в рамках исполнения плана военного взаимодействия на 2024 год и не было направлено против каких-либо третьих стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздушно-космические силы России совместно с Военно-воздушными силами Китая провели совместное воздушное патрулирования Азиатско-Тихоокеанского региона. Видео данного патрулирования размещено в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана» — сообщает Минобороны. Отмечается, что российские и китайские самолеты находились в совместном полете в течение приблизительно восьми часов. Уточняется, что в ходе выполнения задач по воздушному патрулированию, самолеты обеих стран строго придерживались международных правил. Инцидентов, связанных с нарушением границ воздушных пространств других государств, не зафиксировано. Данное мероприятие было организовано в рамках исполнения плана военного взаимодействия на 2024 год и не было направлено против каких-либо третьих стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...