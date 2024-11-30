Заслуженная врач Украины заявила, что украинцы полностью вымрут через 180 лет

Заслуженный врач Украины Богомолец: украинская нация обнулится через 180 лет
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Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач
Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач Фото:

Через 180 лет население Украины может полностью исчезнуть, даже без учета миграции потерь на фронте. Об этом заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

«Украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет», — заявила Богомолец в эфире телеканала «Новости.Live». Она добавила, что Украина переживает сейчас катастрофический рост смертности и снижение рождаемости, без учета потерь на фронте и миграции.

В августе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт массовой эмиграции населения, ставший рекордным для страны. Он также объявил о планах по созданию нового министерства, которое будет заниматься вопросами взаимодействия с гражданами, выехавшими за пределы Украины.

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Через 180 лет население Украины может полностью исчезнуть, даже без учета миграции потерь на фронте. Об этом заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец. «Украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет», — заявила Богомолец в эфире телеканала «Новости.Live». Она добавила, что Украина переживает сейчас катастрофический рост смертности и снижение рождаемости, без учета потерь на фронте и миграции. В августе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт массовой эмиграции населения, ставший рекордным для страны. Он также объявил о планах по созданию нового министерства, которое будет заниматься вопросами взаимодействия с гражданами, выехавшими за пределы Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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